Erdoğan Almanya'dan ana dilde eğitim istedi

T24 - Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile biraraya gelen Başbakan Recep Tayyip, burada yaşayan Türkler için anadilde eğitim istedi. Erdoğan, “Türkler kendi dilini öğrenirse, ikinci dili öğrenmeleri o kadar kaliteli olacaktır” dedi.



Erdoğan ve Merkel, Berlin’de Başbakanlık’ta yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler ve soruları yanıtladılar. Erdoğan, bir gazetecinin “İki yıl önce Köln’de yaptığınız açıklamadaki ‘Asimilasyon bir insanlık suçudur’ cümleniz çok tartışıldı, halen tartışılıyor bu konudaki tavrınızda bir değişiklik var mı? Aynı cümleyi bugün de söyler miydiniz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben bu konuyu adeta matematik olarak görüyorum, iki kere iki dört eder ve bunun bilimsel bir altyapısı var. Yani asimilasyon tanımını şöyle masaya yatırdığımız zaman, iyi ele alırsak bir insanın değerlerinin devşirilmesidir. Bu, zaman zaman zorla devşirilmesidir. Bu, dinde, kültürde, bir değişime zorla tabi tutulmasıdır. Örflerinden, âdetlerinden, geleneklerinden zorla tecrit edilmesi, soyutlanmasıdır ki insanoğlunu buna zorlamak kesinlikle bir insanlık suçudur. Bu düşüncemde herhangi bir değişikliğin olması mümkün değildir.”

Asimilasyon gündemimizde değil

Erdoğan’ın verdiği yanıttan sonra söz alan Merkel ise “Asimilasyon gündemimizde olan bir konu değil” dedi. Almanya’da asimilasyon yerine Türklerin Alman toplumuna uyumu konusuyla ilgilendiklerini ifade eden Merkel, ülkede yaşayan Türklerin Almanca öğrenmesinin, Alman toplumunun değerlerini benimsemelerinin ve özellikle okulu yarıda bırakan Türk gençleri için fırsat eşitliği yaratılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Önce kendi dili...

Merkel’in sözlerine karşılık “Şansölyenin ifade ettiği konuya dönmek istiyorum” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Dil konusunu ben de önemsiyorum. Bunu söylerken bir şeyi daha söylemek lazım. Gerçekten bir ikinci dili insanların öğrenmesi noktasında, kendi dilini öğrenmesi çok çok önemli. Onu öğrenirse ikinci dili öğrenmesi o kadar kaliteli olacaktır. Dolayısıyla Almanya’da yaşayan Türklerin, Türkçeyi bilmelerinin yanında Almancayı çok iyi konuşmalarının buradaki eğitim öğretim noktasındaki başarılarına çok önemli katkıları olacaktır ve entegrasyonu da bu güçlü kılacaktır” dedi. Erdoğan’ın sözlerine üzerine Merkel de “Kesinlikle doğru Başbakan’ın sözleri” dedi.



Türk-Alman üniversitesi

Türkiye’de bir Alman üniversitesi kurduklarını hatırlatan Erdoğan “Bunun ikinci ayağı, Almanya’da da bir Türk-Alman üniversitesini kurabilmek. Bunun da hızla mesafe almasını arzuluyoruz. Bir an önce Türk-Alman üniversitesinin, İstanbul’daki ayağında öğrenci alımlarıyla birlikte oradaki eğitimin verimli şekilde gelişmesi, inanıyorum ki, burada atılacak adımı da güçlü kılacaktır. Türkiye’nin Almanya’nın geleceğine daha da önemli katkılarda bulunacağına da inanıyorum” dedi.

Erdoğan ‘AB’, Merkel, ‘Kıbrıs’ dedi

Erdoğan-Merkel görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden birisi de Türkiye’nin AB’ye üyeliğiydi. Erdoğan, AB’nin Ankara’ya verdiği taahhütlere sadık kalmasını isterken, Merkel Kıbrıs sorununa işaret etti.

Başbakan Erdoğan şunları söyledi: “Sürdürmekte olduğumuz üyelik müzakere sürecinde Avrupa Birliği’nin verdiği taahhütlere sadık kalmasını beklediğimizi de değerli dostum Şansölye’den özellikle rica ettim. Bu bağlamda ayrıca AB katılım sürecinde herhangi bir yavaşlamaya mahal vermeyerek, bu süreci başarıyla tamamlamaya kararlı olduğumuzu belirttim.



Vizede kolaylık istedi

Bir başka konu da Avrupa Birliği ülkeleri tarafından uygulanan konular ki vizede bizim farklı AB üyesi ülkelerle yaptığımız çalışmalar var. Ve yine bizim çevre ülkelerle başta Rusya olmak üzere, Sırbistan gibi Yunanistan gibi ülkelerle yaptığımız çalışmalar var. Ve güneyde, Suriye, Ürdün, Lübnan onlarla yaptığımız çalışmalar var. Ve Almanya’ya bu çalışmayı çok farklı bir noktaya taşıyalım arzusu var. Çünkü biz özellikle öğrenci, bilim adamları, iş adamları noktasındaki dayanışmada bu vize konusunun kolaylaştırılmasını istedik.”

Önce Kıbrıs’ı çözelim

Merkel ise, Türkiye ile müzakerelerin ucu açık sürdürüldüğünü, bu konuda görüşbirliği içinde olduklarını, Kıbrıs’a yapacağı bir ziyaret sırasında adada çözüm bulunması için de tarafları harekete geçirmeye çalışacağını, Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye’nin, Avrupa’nın ve tüm bölgenin çıkarına olacağını söyledi.



