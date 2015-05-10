Erdoğan, Almanya ziyaretinde protesto edilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği tarafından organize edilen “Gençlik Buluşması”na katılmak üzere Karlsruhe'ye geliyor. Kentte bir protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından Karlsruhe Messehalle'de düzenlenen “Gençlik Buluşması”na Almanya'nın güney kentlerinden 10 ila 14 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Buluşma öncesinde Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu bir protesto gösterisi çağrısı yaptı. Almanya saati ile 10.00'da başlayan gösteriye çeşitli grupların katılması bekleniyor. Erdoğan'ın “azınlıkları dikkate almayan militarist politikalarını” protesto etmek için yapılacak gösteriye 3 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyor. Alman polisi Erdoğan'ın ziyareti öncesi kentte geniş güvenlik önlemleri aldı.

UETD'nin internet sitesinde Erdoğan'ın bugün ayrıca saat 19:00'da da Belçika'da düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katılacağı bilgisi yer aldı.

Almanya'da resmi kayıtlara göre yaklaşık 1,5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunuyor. Türkiye'deki muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarafsızlığını kaybettiği ve AKP için seçim kampanyası yaptığı eleştirisi yöneltiyor.