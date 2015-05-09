Erdoğan: HDP'nin belediyelerini gezin; pislikten, çöplükten, susuzluktan geçemezsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Kürsüye çıkarken, "Yeni Türkiye'nin lideri" olarak anons edilen Erdoğan, konuşmasında Kürtçe Kuran'la ilgili açıklamalar yaptı.

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın dile getirdiği, "Kürtçe Kuran, Erdoğan'ın mitingleri için bir tane basıldı" iddiasını yalanlayan Erdoğan, "Benim Kürt kardeşlerimi istismar edenlere de sesleniyorum, Diyanet İşleri'nin hazırladığı Kuran mealinden neden rahatsız oluyorsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "Ben mitingte Diyanet'in bastığı Kuran'ın Kürtçe mealini gösterdim. Kılıçdaroğlu çıktı, Kuran'ı istismar ediyor dedi. Önce istismarın kelime anlamını öğrenmeleri lazım. İstismar, bir şeyi yapmadığın halde göstermek demektir. Biz, hamdolsun, Kuran'la büyüdük, onunla yaşıyoruz" dedi.

'Birileri yıllarca İzmir'i istismar ederken biz 12 yılda onlarca yatırım yaptık'

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının satır başları şu şekilde:

-12 yılda 1340 okul yaptık, İzmir'e 30 bin tablet bilgisayar verdik. İzmir sadece bölgesinin değil ülkenin de en önemli sağlık merkezlerinden biri haline geliyor. Ulaşımda İzmir'in çehresini değiştirdik. 9 milyar dolarlık İstanbul-İzmir otoyolu projesi devam ediyor. İzmir-İstanbul otoyolu bittiğinde iki şehir arası otomobil ile 3 büçuk saate inecek. Helikopterle üzerinden baktım köprünün inşaatı maşallah devam ediyor.

-Dik duracağız, dikleyeşmeyeceğiz. Bizler yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.Bizim milletimize verilmiş sözümüz var. Birileri yıllarca İzmir'i istismar ederken biz 12 yılda onlarca yatırım yaptık. Havaalanının durumunu kararlaştırın, okulların, hastanelerin durumunu kararlaştırın göreceğiniz tek şey kalitenin 3 kat 5 kat 10 kat arttığını göreceksiniz. Ayrımcılık diye bir şey kalmadı. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz dedik. Kimsenin kökenine,mezhebine,inancına bakmadık. 80 milyon insanımızın tamamına aynı hizmeti götürdük. Ve biz de ayrımcılık göremezsiniz.

'Biz Kürtlerin temsilciyiz diyorlar, yalan söylüyorlar. Kürt kardeşlerime en ufak emekleri geçmedi'

-Millet ne demek biliyor musunuz? Farklı etnik unsurları bağrında bulunduran ve buluşturan yapıdır. Vatan topraklarımız üzerinde kimse bir operasyona girişemez. Şimdi birileri çıkmış diyorlar ki, bizim millet anlayışımıza farklı yaklaşıyorlar. Neymiş, biz Kürtlerin temsilciyiz diyorlar kendileri için. Yalan söylüyorlar, Kürt kardeşlerime en ufak emekleri geçmedi. Belediyelerini dolaşın, pislikten, çöplükten, susuzluktan geçemezsiniz. Van'ı susuzluktan kurtardık. Açık ortada.

-CHP, "Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter" diyordu. HDP de çıkmış, "Kabe Arap'ın olsun, bize Taksim yeter" diyor. 1 Mayıs'ta söyledikleri bu. Bizim Kabe'miz tektir. Benim Kürt kardeşlerimi istismar edip kullanıyorlar. Bugüne kadar bunların en ufak bir emeği geçmemiştir. Birileri çıkmış Kürtlerin temsilcisiyiz diyor. Yalan söylüyor, Kürt kardeşlerim üzerinde emekleri yok.

-Ben mitingte Diyanet'in bastığı Kuran'ın Kürtçe mealini gösterdim. Kılıçdaroğlu çıktı, Kuran'ı istismar ediyor dedi. Önce istismarın kelime anlamını öğrenmeleri lazım. İstismar, bir şeyi yapmadığın halde göstermek demektir. Biz, hamdolsun, Kuran'la büyüdük, onunla yaşıyoruz.

-Benim Kürt kardeşlerimi istismar edenlere de sesleniyorum, Diyanet İşleri'nin hazırladığı Kuran mealinden neden rahatsız oluyorsun? Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı birçok dilde Kuran-ı Kerim meali hazırlatıyor. Hatta Ermenice bile hazırlatıyor.

'İngiltere'de muhalefet liderleri istifa etti, bizimkiler etmez çünkü koltuk sıcak'

-Milletimiz yeni Türkiye'de eski Türkiye koalisyonu arasında bir seçim yapacak. Türkiye'nin yeni şeyler üretmeye ihtiyacı var. İtalya Kanunla koalisyanları yasakladı. Böylece ülkenin 5 yıl boyunca istikrarla yönetilmesi sağlanıyor.

-İngiltere'de oyların yüzde 12,6 alan ırkçı bir parti 1 milletvekili çıkardı. Muhalefet partileri yenilgiyi kabul ederek istifa etti. Biz her zaman birinci parti olamazsak istifa ederiz dedik. Bizimkiler neden diyemiyor. Çünkü koltuk sıcak sıcak.

-Seçim sürecini takip ediyorum, Takip ediyorum komik şeyler oluyor. Asgari ücret açık artırmaya çıkarmışlar. Emeklilere maaşla da açık artırma yapıyorlar. Bunlar daha önce iktidardı.