-Erdoğan, Almanya ve Fransa'ya gidiyor ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya'ya gidecek. Almanya ziyaretinin ardından Fransa'ya geçecek olan Başbakan Erdoğan, 3-4 Kasım tarihlerinde burada düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Başbakan Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Angela Merkel'in davetine icabetle, Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 31 Ekim 1961 tarihinde imzalanmasıyla başlayan Almanya'ya iş gücü göçünün 50. yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere yarın bu ülkeye hareket edecek. Buradan Fransa'ya geçecek Başbakan Erdoğan, 3-4 Kasım tarihlerinde Cannes'da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Erdoğan, yarın Berlin'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenecek ''Almanya ve Göç: 50. Yılında Almanya'daki Türkler Sempozyumu Gala Yemeği''ne katılacak. Başbakan Erdoğan, 2 Kasım Çarşamba günü AFC Şansölyesi Angela Merkel'le iştirak edecekleri AFC İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek etkinlikte Şansölye Merkel ile birlikte birer konuşma yapacak. Etkinlikte ayrıca, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve AFC Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer de davetlilere birer konuşma yapacaklar. Söz konusu konuşmaların ardından iki lider, 'Göç Toplumumuzu Nasıl Değiştiriyor' başlıklı, Türk kökenli 6 göçmenin de iştirak edeceği açık oturuma katılacaklar. Almanya'ya iş gücü göçünün 50. yılı vesilesiyle düzenlenecek etkinlikler, Türkiye-Almanya ilişkilerinin güçlü insani ve toplumsal boyutunu oluşturan Almanya'daki Türk toplumunun, iki ülke için taşıdığı değerin vurgulanması açısından önemli bir vesile teşkil edecek. Ziyaret nedeniyle Başbakan ile Şansölye Merkel arasında yapılacak heyetlerarası görüşmelerde, Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve konsolosluk ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye'nin AB üyeliği ve Kıbrıs ile başta Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Görüşmelerin ardından Başbakan Erdoğan ve Şansölye Merkel, ortak basın toplantısı düzenleyecek. -G-20 Liderler Zirvesi- Almanya temaslarının ardından 2 Kasım akşamı Başbakan Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Fransa'nın Cannes kentine geçmesi bekleniyor. 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nin, küresel ekonomik ve mali krizin üstesinden gelinmesi, küresel ekonominin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli şekilde büyümesinin sağlanabilmesi bakımından G-20 Devlet ve Hükümet Başkanları seviyesinde gerekli iradenin ortaya koyulmasına önemli bir vesile teşkil edeceği ifade ediliyor. Cannes Zirvesi'nin gündeminde, küresel ekonomik ve mali sistemin güçlendirilmesinin, ekonomik büyümenin sağlanmasının yanı sıra kalkınma, tarım, gıda güvenliği, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, ticaret, iklim değişikliği, yolsuzlukla mücadele, istihdam ve sosyal politikalar da bulunmakta. Küresel ekonomik ve mali sorunlara çözüm bulunması bakımından G-20'nin en uygun platform olduğuna inanan Türkiye'nin, G-20 gündeminde yer alan konulara bu anlayışla aktif katkıda bulunmaya devam edeceği, küresel ekonomik ve finansal sistemin güçlendirilmesine yönelik çabaları destekleyeceği ifade edildi.