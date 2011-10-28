-Erdoğan Almanya ve Fransa'ya gidecek ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1-2 Kasım tarihlerinde Almanya, 3-4 Kasım tarihlerinde de Fransa'ya resmi ziyarette bulunacak. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Angela Merkel'in davetine icabetle, Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 31 Ekim 1961 tarihinde imzalanmasıyla başlayan Almanya'ya iş gücü göçünün 50. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere 1-2 Kasım'da Almanya'yı ziyaret edecek. Buradan Fransa'ya geçecek Başbakan Erdoğan, 3-4 Kasım tarihlerinde Cannes'da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Açıklamada, Erdoğan'ın 1 Kasım Salı günü Berlin'e varacağı ve aynı akşam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca tertiplenecek ''Almanya ve Göç: 50. Yılında Almanya'daki Türkler Sempozyumu Gala Yemeği''ne katılacağı bildirildi. Açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, Almanya ziyaretini müteakip 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Cannes'a gideceği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: ''Söz konusu Zirve, küresel ekonomik ve mali krizin üstesinden gelinmesi, küresel ekonominin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli şekilde büyümesinin sağlanabilmesi bakımından G-20 Devlet ve Hükümet Başkanları seviyesinde gerekli iradenin ortaya koyulmasına önemli bir vesile teşkil edecektir. Cannes Zirvesi'nin gündeminde küresel ekonomik ve mali sistemin güçlendirilmesinin, ekonomik büyümenin sağlanmasının yanı sıra kalkınma, tarım, gıda güvenliği, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, ticaret, iklim değişikliği, yolsuzlukla mücadele, istihdam ve sosyal politikalar da bulunmaktadır. Ülkemiz, küresel ekonomik ve mali sorunlara çözüm bulunması bakımından G-20'nin en uygun platform olduğuna inanmakta, G-20 gündeminde yer alan konulara bu anlayışla aktif katkıda bulunmaya devam etmekte, küresel ekonomik ve finansal sistemin güçlendirilmesine yönelik çabaları desteklemektedir.''