T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan: Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Türk vatandaşlarına hitap etmesine izin vermeyen Alman hükümetini eleştirdi. Erdoğan, "Almanya intihar ediyor" dedi.

05 Temmuz 2017 19:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Die Zeit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Giocanni di Lorenzo'nun sorularını yanıtladı. Erdoğan gazeteye verdiği özel söyleşide, G20 Zirvesi vesilesiyle geleceği Almanya'da Türk vatandaşlarına yönelik yapacağı konuşamaya izin vermeyen Alman hükümetine yönelik açıklamalarını sertleştirdi. Konuşmasına izin vermeyen Alman hükümetine tepki gösteren Erdoğan, "Almanya intihar ediyor" diye konuştu. Erdoğan Almanya'nın "bu konudaki hatasını düzeltmek zorunda" olduğunu söyledi.

Gülen yapılanması üyelerinin Türkiye'e iadesi konusunda Alman hükümetinin temkinli davranmasına tepki gösteren Erdoğan, "Sayın Merkel'den Gülen üyelerinin Türkiye'ye teslim edilmesini talep ettim. Neden onları bize iade etmiyorlar? Alman hükümeti bunu yapmadığı sürece Türkiye Almanya'yı 'teröristleri koruyan bir ülke' olarak görecektir" dedi.

Erdoğan: Schröder yıllarını özlüyorum

Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başbakan Merkel'le bir sorunum yok" dedi. Gerhard Schröder'in Başbakanlığı döneminde Almanya ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, "O zaman ilişkiler gerçekten çok farklıydı" dedi ve o dönemleri özlediğini vurguladı. Erdoğan, "Umarım yeniden o ilişkilere kavuşuruz" dedi. Erdoğan ortak NATO üyeliğinin ve ticari ilişkilerin yanı sıra Almanya'da üç milyon Türk'ün yaşadığını hatırlatan Erdoğan "Bizim birbirimize ihtiyacımız var" dedi.

Deniz Yücel'in tutukluluğu

Alman hükümetinin 140'den günden fazla bir süredir Türkiye'de tutuklu olan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması için gösterdiği çabayı anlayamadığını söyleyen Erdoğan, "Sayın Merkel'in bir terör zanlısının kurtarılmasını gündemine alması, benim açımdan çok tuhaftı" dedi. Di Lorenzo'nun sorusu üzerine "teröristlerlerle söyleşi yapan bir gazetecinin de onlara destek sunmuş olacağını, bunun da suç olduğunu" belirten Erdoğan, "Gazeteciler bunu yaparak teröristlerin propagandasına yardım etmiş oluyor. Bu dünyanın her yerinde davacı organlar tarafından böyle değerlendirilmektedir" diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA, HT/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya TürkAlmanRecep Tayyip Erdoğan Die ZeitGenel Yayın Yönetmeni GiocanniLorenzoG20 ZirvesiAlmanya TürkErdoğanAlmanyaTürkiyeMerkel GülenTürkiye AlmanyaSchröderCumhurbaşkanı Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24