Erdoğan: Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Die Zeit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Giocanni di Lorenzo'nun sorularını yanıtladı. Erdoğan gazeteye verdiği özel söyleşide, G20 Zirvesi vesilesiyle geleceği Almanya'da Türk vatandaşlarına yönelik yapacağı konuşamaya izin vermeyen Alman hükümetine yönelik açıklamalarını sertleştirdi. Konuşmasına izin vermeyen Alman hükümetine tepki gösteren Erdoğan, "Almanya intihar ediyor" diye konuştu. Erdoğan Almanya'nın "bu konudaki hatasını düzeltmek zorunda" olduğunu söyledi.

Gülen yapılanması üyelerinin Türkiye'e iadesi konusunda Alman hükümetinin temkinli davranmasına tepki gösteren Erdoğan, "Sayın Merkel'den Gülen üyelerinin Türkiye'ye teslim edilmesini talep ettim. Neden onları bize iade etmiyorlar? Alman hükümeti bunu yapmadığı sürece Türkiye Almanya'yı 'teröristleri koruyan bir ülke' olarak görecektir" dedi.

Erdoğan: Schröder yıllarını özlüyorum

Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başbakan Merkel'le bir sorunum yok" dedi. Gerhard Schröder'in Başbakanlığı döneminde Almanya ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, "O zaman ilişkiler gerçekten çok farklıydı" dedi ve o dönemleri özlediğini vurguladı. Erdoğan, "Umarım yeniden o ilişkilere kavuşuruz" dedi. Erdoğan ortak NATO üyeliğinin ve ticari ilişkilerin yanı sıra Almanya'da üç milyon Türk'ün yaşadığını hatırlatan Erdoğan "Bizim birbirimize ihtiyacımız var" dedi.

Deniz Yücel'in tutukluluğu

Alman hükümetinin 140'den günden fazla bir süredir Türkiye'de tutuklu olan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması için gösterdiği çabayı anlayamadığını söyleyen Erdoğan, "Sayın Merkel'in bir terör zanlısının kurtarılmasını gündemine alması, benim açımdan çok tuhaftı" dedi. Di Lorenzo'nun sorusu üzerine "teröristlerlerle söyleşi yapan bir gazetecinin de onlara destek sunmuş olacağını, bunun da suç olduğunu" belirten Erdoğan, "Gazeteciler bunu yaparak teröristlerin propagandasına yardım etmiş oluyor. Bu dünyanın her yerinde davacı organlar tarafından böyle değerlendirilmektedir" diye konuştu.

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DPA, HT/BD