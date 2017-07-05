Erdoğan: Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamındaki Almanya ziyaretinde Türk vatadaşlarına yönelik yapacağı konuşma mitingine Alman makamlarca izin verilmemesiyle ilgili "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi.

Die Zeit'a konuşan Erdoğan, 'FETÖ' üyelerini Türkiye'ye iade etmediği sürece Almanya'yı "teröristleri koruyan ülke" olarak göreceklerini söyledi.

Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunu belirten Erdoğan "Merkel'le bir sorunum yok" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesi Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu.



Alman medyasının Türkiye ve kendisi aleyhinde karalama kampanyası düzenlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gülen destekçilerini iade etmediği sürece Almanya'yı teröristleri destekleyen bir ülke olarak göreceğiz" şeklinde konuştu.



"Almanya Başbakanı Merkel ile bir sorunum yok" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var" ifadesini kullandı.



Erdoğan, "Türkiye, ABD ve Rusya arasında seçim yapmaya zorlanmamalı" görüşünü de dile getirdi.