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Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek

Erdoğan ile Merkel yarın görüşecek

05 Temmuz 2017 20:44

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in, Türk tarafının talebi üzerine yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

Merkel'in, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile de bir görüşme yapmasının planlandığını belirten Seibert, bu iki görüşmenin muhtemelen yarın yapılacağını ancak görüşmelerin saati ile ilgili şimdilik açıklamada bulunamayacağını kaydetti.

Seibert, Merkel'in yarın ayrıca saat 17.00'de Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ardından da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini kaydetti.

Merkel'in söz konusu görüşmeleri 7-8 Temmuz'da G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Hamburg'da yapması bekleniyor.

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Tayyip ErdoğanAngela MerkelG 20 Zirvesiikili görüşme

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