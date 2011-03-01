-ERDOĞAN: ALLAH BURAYA DÜŞÜRMESİN İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Adli yıl açılışıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı fiilen ve hukuken tamamıyla hizmet vermeye başlayacak'' dedi. Başbakan Erdoğan, Fatih Camisi'nde Necmettin Erbakan'ın cenaze törenine katıldıktan sonra, tamamlanma aşamasında olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin ile birlikte burada yaklaşık 2 saat incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Erdoğan, 4 Mart Cuma günü saat 14.00'te İstanbul Adalet Sarayı'nın resmi açılışının değil, Bayındırlık Bakanlığından, Adalet Bakanlığına teslim törenini yapacaklarını söyledi. Bu arada, Ulaştırma Bakanlığının yoğun bir şekilde çevredeki kavşak düzenlemesi çalışmalarını devam ettirdiğini anlatan Erdoğan, diğer adliyelerin buraya taşınma sürecinin de başlayacağını belirtti. Başbakan Erdoğan, daha önce miting alanı olarak kullanılan Çağlayan Meydanı'nın bu projeye planlama ile dahil edilme çalışmalarının sürdürüldüğünü vurgulayarak, proje kapsamında o alanın da çevre düzenlemesinin gerçekleştirileceğini kaydetti. İstanbul Adliye Sarayı'nın altında 2 bin 300 araçlık otopark bulunduğunu ifade eden Erdoğan, bunun yanı sıra adliyenin karşısında bulunan alanın otopark haline getirileceğini dile getirdi. Erdoğan, 1200 araçlık otoparkın kurulacağı alanın da yine bir çevre düzenlemesine tabi tutulacağını aktardı. Erdoğan, ''Bütün bunları adli yıl açılışına kadar sürdürecek ve bunları inşallah tamamlayacağız. Adli yıl açılışıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı fiilen ve hukuken tamamıyla hizmet vermeye başlayacak'' dedi. Anadolu yakasındaki Kartal Adalet Sarayı'nın da nisan ayı sonuna kadar bitirilmesinin planlandığına işaret eden Erdoğan, böylece İstanbul Adalet Sarayı ile Kartal Adalet Sarayı'nın, yeni adli yılın açılışına yetiştirilmiş olacağını kaydetti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Her ikisinin toplam kapalı alanı metrekare itibarıyla Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de yapılan adalet saraylarının toplam metrekaresinden daha fazla, böyle bir özelliği de var. Her şeyden evvel çok modern, birçok eksikler giderilmiş vaziyette. Gerek hakim gerek savcılarımızın fiziki mekan olarak çok rahat imkanlara kavuştuğu, bütün katip ve katibelerin çok rahat çalışma imkanına kavuştuğu, tutukluların rahatlıkla gelip gidecekleri, yani araçların tutukluyu indirdiği noktada duruşma salonuna kadar gerek merdivenle gerek asansörle çıkmalarına varıncaya kadar hepsi gayet güzel bir şekilde düzenlenmiş durumda. Bu şekilde bir süreci İstanbul Adalet Sarayımızla, Kartal Adalet Sarayımızla yaşamış olacağız. Ben gerek Adalet Bakanımızı, gerek Bayındırlık Bakanımıza gerek çalışmaları devam eden Ulaştırma Bakanımıza, yüklenici firma Varyap'a söz verdiği süre içinde burayı tamamlaması sebebiyle ayrıca başta İstanbul Başsavcımız olmak üzere tüm emeği geçen arkadaşlarıma huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarının artarak devamını dilerken, tabi 'Allah buraya düşürmesin' diyorum ama artık biz diyoruz ki 'geçikmiş adalet adalet değildir'. İşte bu fiziki mekanları da gecikmiş adalet olmasın diye tesis ettik, hayırlı olsun.''