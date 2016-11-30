Erdoğan Aktaş'tan protestocu öğrencilere: Konuşturmayacaksanız gelin CNN Türk’te konuşalım

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Medya ve 15 Temmuz" başlıklı bir panele konuk olan CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrencilerin Güneydoğu’daki ordu operasyonlarında yaşananlar ve ÇHD'ye polis baskını olduğu sırada avukatların CNN Türk yayınına bağlanmasına izin verilmemesi iddiaları hakkındaki sorularını yanıtlamadığı öne sürülen Aktaş konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Üniversitesi yönetiminin ısrarı üzerine, panel sırasında protesto olması halinde hiçbir polis müdahalesini kabul etmeyeceğini ve öğrencilere müdahale edilmeyeceği sözünü aldıktan sonra panele katılmayı kabul ettiğini ifade eden Aktaş “Benim için sosyal medyadan öyle değil böyle oldu demek zul. Buna cevap vermeye utanıyorum evet bana soru sordular ama yanıt vermeme müsaade etmediler” dedi.

Konuya ilişkin T24’e bilgi veren Aktaş, “Ben böyle şerefsiz, haysiyetsiz, onursuz biri miyim? Ben kimseyi tehdit etmedim. Soruları sonuna kadar yanıtladım. Öğrencilere burada konuşturmayacaksanız gelin CNN Türk’te konuşalım dedim” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin protesto şeklini ‘cahilce’ diye niteleyen Aktaş, “Soru sordular, konuşturmadılar. Daha sonra salon değiştirdik. Orada iki saat soruları yanıtladım” dedi. Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Aktaş, “Medyada üst düzey yöneticilerden biriyim, son derece tecrübe sahibiyim. Bu kadar büyük alçaklıkla karşılaşmadım” şeklinde konuştu.

ETHA tarafından paylaşılan haberde, Aktaş’ın öğrencilerin protestosu üzerine İLAUM'un etkinliğini terk ettiği iddia edilmişti. Öğrencilerin HDP’li milletvekillerinin tutuklanması, Güneydoğu’daki operasyonlar, KHK ihraçları gibi konulardaki sorularını yanıtlamadığı öne sürülen Erdoğan Aktaş'ın kendisini protesto eden öğrencilere, 'Fotoğraf çektim, tespit edeceğiz' dediği ileri sürülmüştü.