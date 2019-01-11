Erdoğan, AKP'nin Trabzon adaylarını tanıttı: Hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık

31 Martta gerçekleşecek yerel seçimler yaklaşırken AKP'nin Trabzon adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen bir toplantı ile tanıtıldı. Aday tanıtımı öncesinde bir konuşma yapan Erdoğan, CHP milletvekillerinin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki olası tazminat cezalarını ödemek için fon oluşturmasına tepki gösterdi. "Belge diye ellerinde salladıklarını mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ'nün kimi zaman Türkiye düşmanı çetelerin servis ettiklerini aldılar" ifadesini kullanan Erdoğan, "31 Mart seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegane sermayesi iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor" diye konuştu.

"Hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık" iddiasında bulunan Erdoğan, "Birileri gibi seçimlerde birkaç fazla oy alabilmek için polislerimizin, çocuklarımızın hayatına kastedenlerle işbirliğine gitmedik" dedi.

İşte AKP'nin Trabzon adayları:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi - Murat Zorluoğlu



Akçaabat -Osman Nuri Ekim

Araklı – Recep Çebi

Arsin –Muhammet Sait Gürsoy

Beşikdüzü – Harun Demirci

Çaykara – Hanefi Tok

Dernekpazarı – Mehmet Aşık

Düzköy - Yılmaz Ankara

Hayrat – Salih Öztel

Köprübaşı – Ali Aydın

Maçka – Koray Koçhan

Of – Salim Salih Sarıalioğlu

Ortahisar – Ahmet Metin Genç

Sürmene – Rahmi Üstün

Tonya – Osman Beşel

Vakfıkebir – Muhammet Balta

Yomra - İbrahim Sağıroğlu

Çarşıbaşı – Mümin Nuhoğlu (MHP)

Şalpazarı – Refik Kurukız (MHP)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Biz de uzaktan sevmek olmaz dedik ve 5 aylık aranın ardından sizlerle hasret gidermeye geldik. Bugün bir kez daha Trabzonlu hemşerilerimle özlem gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Burada Trabzon'un tüm ilçe ve mahallelerindeki vatandaşlarıma en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Helal rızık peşinde koşan balıkçı kardeşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. Kısa bir süre önce Karadeniz'in azgın dalgaları arasında ahirete intikal eden balıkçı kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum.

Adaylarımızın her birini gönülden kutluyorum

Teşkilatımızın tüm mensuplarına 17 yıldır gece gündüz demeden AK Parti için, Türkiye ve Türk Milleti'nin istikbali için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ahirete intikal etmiş kardeşlerimi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Aday tanıtım toplantımızın partimiz için, Trabzon'la birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Trabzon Belediye Başkan adayımızla biraz sonra birlikte olacağımız ilçe adaylarımız her birini gönülden kutluyorum.

Karedenizliler demokrasi düşmanlarına korku verecektir

31 Mart seçimlerinde inşallah Trabzon'un kendine, asaletine yakışacağını yapacağına inanıyorum. Bütün Karadenizliler, demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum. Sizlerden bu heyecanı 31 Mart gecesi sandıklar açılana kadar devam ettirmenizi bekliyorum. Trabzon'da elele, gönül gönüle verecek, her zamankinden daha çok koşturarak ve inşallah bir kez daha AK Parti'nin zaferini şehrimizin tepesinde dalgalandıracağınıza inanıyorum.

Rabbim şu güzel manzarayı 31 Mart'ta yaşamayı nasip etsin

Trabzon 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Trabzon, Trabzon'a yakışan hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? Trabzon AK Parti'yi 31 Mart'ta yine zirveye çıkartıyor muyuz? Maşallah, barekallah... Trabzon'un uşaklarına da bu yakışır. Rabbim şu güzel manzarayı bize 31 Mart akşamında yaşamayı bize nasip etsin diyorum.

“Hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık”

Uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın tekrar siyasetçiye, siyaset kurumlarına güvenlerini sağladık. Bunu da verdiğimiz sözleri yerine getirerek başardık. Hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık. Birileri gibi günü kurtarmak için ülkemizin geleceğini tehlikeye atan politikalara tevessül etmedik. Gerçekleştiremediğimiz hiçbir vaadi sırf laf olsun diye seçim meydanlarında dillendirmedik. AK Parti'nin alamet-i farikası söz verdi mi sözünde durur. AK Parti bu. Bu parti sözünün eri bir partidir.

“Bu parti Anadolu topraklarını aşkla yoğuran erenlerin mirasçısı”

Bu hareket kuruluşundan itibaren önce vatanım, önce milletim diyenlerin partisi olmuştur. Bu parti Türkiye sevdalıların partisi olmuştur. Bu dava Anadolu topraklarını ilimle, irfanla, hikmetle hepsinden önemlisi aşkla yoğuran erenlerin mirasçısı bir partidir. İnşallah bu heyecan, bu gayret 31 Mart akşamının da neticesini veriyor.

“Bizim mücadelemiz Türkiye'yi yeni ufuklara kavuşturma mücadelesi”

Bu parti Albay Hamdi Beylerinin, Yüzbaşı Kahraman beylerinin istiklal sancağını bugün de taşıyanların partisidir. Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir. Ülkemizin ikbal ve istikbaline mugayir hiçbir adım atmadık, atılmasına da müsaade etmedik. Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın kavgasını verdik.

“Çetelerle işbirliği yapanların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?”

İlkelerimizden, değerlerimizden bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç fazla oy alabilmek için polislerimizin, çocuklarımızın hayatına kastedenlerle işbirliğine gitmedik. Şu anda bu çetelerle kim işbirliği halinde biliyorsunuz değil mi? Onlara sandıklarda önemli ders vermek durumundayız. CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden asla olmadık.

“30 katrilyonluk yatırımlarımızla Trabzon’a çağ atlattık çağ!”

30 katrilyon Trabzon'a yatırım yaptık. Laftan başka ne yapmışlar? Biz laf siyaseti değil, icraat siyaseti yaptık. Bizde hizmet siyaseti önceliklidir, Eğitim, sağlık, turizm, ulaşım, ticaret, tarım, sanayiye kadar Trabzon'un hangi ihtiyacı varsa onu gidermenin çabasını güttük. Bugün ikinci üniversitesi, yol, tünel, baraj, derslik, hastaneleri, spor salonları, gençlik merkezleriyle, 41 bin kapasiteli modern stadıyla Trabzon'a çağ atlattık çağ...

“Alacaksınız hanımınızı, beyinizi gönlünüzce eğleneceksiniz”

Akçabaat Millet Bahçesi, Avni Aker Millet Bahçesi ile çalışmalarımız sürüyor. Proje çalışmalarını inşallah bu ay içinde tamamlıyoruz. Güzel bir millet bahçesi, alacaksınız çocuklarınızı, hanımı, beyinizi hep beraber o millet bahçesinde inşallah arzu edildiği gibi eğleneceksiniz. Akçaabat Millet Bahçesi çalışmaları önümüzdeki ay bitiyor. 100 yataklı Of Devlet Hastanesi'nin yapımı da süratle ilerliyor. 1200 yataklı Trabzon Şehir Hastanemiz ise şu an ihale aşamasında.

16 yıldan bu yana sadece bir alanda değişimi gerçekleştiremedik

Trabzon'a toplam 1,7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Ülkemizin de çehresini değiştirdik. Sadece bir alanda maalesef arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz değişimi gerçekleştiremedik. 16 yılda dönüştüremediğimiz yegane alan ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Onu değiştiremedik, orada başarısız olamadık.

Ellerinde belge diye tuttukları kağıtları mahkemeye sunamadılar

Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkındaki iftiraların tamamı boşa çıkmasına rağmen yine devam ediyorlar. İftiraların bir tanesini dahi yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıklarını mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ'nün kimi zaman Türkiye düşmanı çetelerin servis ettiklerini aldılar. Can çıkar huy çıkmazmış. Bunlar söylemlerini değiştirmek yerine yalan siyasetinde ısrar ediyorlar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler biraraya gelmişler partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine mahkemenin verdikleri tazminatları ödeyecekler. Biz avukatlarımıza diyoruz 'sizin olsun, yeter ki siz bunları tazminata mahkum edin'...

“Yalan destekleme fonu oluşturanların yegane sermayesi...”

Hakaret yerine proje üretseler emin olun herkes kârlı çıkacak. Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin oyuncağı haline gelmesini istemiyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz. 31 Mart seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegane sermayesi iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor.

“31 Mart akşamı yine tarihi bir hezimet yaşayacaklar”

Ana muhalefet bir kez daha attığı iftiraların altında kalacak 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır. Önce millet ve memleket anlayışıyla Trabzon'daki belediye başkanı adaylarımızın gece gündüz demeden çalışması gerekiyor. 31 Mart farklı bir dönüm noktası olacak. Ana kademe, kadın koları, gençlik kolları yoğun çalışacak.

“Sayın Bahçeli ‘zillet’ diyor ben de ‘illet ittifakı’ diyorum”

Cumhur İttifakı ile karşımızdaki Zillet ittifakı'nı, sayın Bahçeli'nin deyişi öyle, benimkisi ise İllet İttifakı. Gençler evelallah 31 Mart mahalli iradeler seçimleri ülkemizin 2023 yolculuğunda en önemli kavşak noktalarından biri bu seçim.

“Bu seçimde 1 milyon gencimiz oy kullanacaktır”

AK Parti'nin kazanması demek, Türkiye'nin, Trabzon'un kazanması demektir. Sizlerden omuzlarınızda böylesine bir sorumluluk bilinciyle gece gündüz gayret göstermenizi istiyorum. Bu seçimde inşallah başarı çıtamızı çok daha yukarılara taşıyacağınıza inanıyorum. AK Parti üyelerinin 504 binin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde 222 bin AK Parti üyesi var. Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bunlar seçim sonuçlarında belirleyici olabilecek rakamlardır.