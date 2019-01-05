Erdoğan, AKP'nin İzmir adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir adaylarını açıkladı. AKP'nin İzmir'de aday gösterdiği 25 ismi tek tek sahneye davet eden Erdoğan, Foça, Dikili, Çeşme, Aliağa ve Narlıdere'de aday çıkarmayarak MHP'yi destekleyeceklerini duyurdu.

Nihat Zeybekçi'nin seçilmesi doğrultusunda İzmir'in çöp toplama yöntemini 'vahşi' diyerek sıfatlandıran Erdoğan, "Bu vahşi depolamalar yerini modern depolamaya terk edecektir. Bununla ne olacak? Enerji üretimi, kompost gübre olacak. Bu vahşi depolamanın olduğu yerler kalkacak, buralarda millet bahçeleri olacak" dedi. Erdoğan, kendisini dinleyen vatandaşlara, "İzmir, aslan yatağına sokulmaya çalışan tilkilere karşı mücadele etmeye hazır mıyız?" diye sordu.

Erdoğan'ın açıkladığı İzmir adayları şöyle:

Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Koştu

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk

Buca: Mustafa Arslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Gaziemir: Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Bilal Doğan

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Bezmez

Seferihisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçelli

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel

AKP'nin destekleyeceği MHP adayları

Aliağa: Serkan Acar

Çeşme: Sema Aydın

Dikili: Buğra Akın

Foça: Serdar Mersin

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık

Erdoğan, daha önce partisinin grup toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nihat Zeybekci’yi açıklamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Cumhur İttifakı kapsamında partisinin İzmir'den aday göstermeyeceğini duyurmuştu.

Zeybekçi: Asla yalan söylemeyeceğiz

Yaklaşık 40 dakika gecikmeyle başlayan törende mikrofonu ilk Zeybekçi aldı. "Mazeretler dönemi bitecektir" diyen Zeybekçi, "Sloganımız 'Mazeret yok, yola devam' olacak" dedi. İzmirli vatandaşlara seslenen Zeybekçi, "Asla yalan söylemeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Nihat Zeybekçi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından, Denizli Belediye Başkanı olduğu dönemde alkollü mekânlara ilişkin icraatları tekrardan gündeme geldi. Zeybekci’nin Belediye Başkanı olduğu dönem, Denizli Çınar bölgesinde bulunan lokal tarzı alkollü işletmelere, şehir dışına taşınmaları için tebligat gitmişti.

Öte yandan Zeybekçi'nin İzmir adaylığının açıklanmasının ardından, "Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: 'Rakımıza dokunma'. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum" sözleri de dikaktleri çekti.

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Zeybekçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Güzelsin asil duruşlu, medenisin hoşgörülü, olduğun gibi içli dışlı, güzel İzmir sana geldim.

"İzmir'i şahlandıracak projelerimiz hazırdır. Ocak ortası itibariyle hemşerilerimizle paylaşacağız. 5 yıl içinde İzmir muasır medeniyet yolunda yerini alacaktır. İzmir'i küstürdüler. Kimse bahane üretmesin dedik. Kimse beceriksizliklerini İzmir'in vaktini çalmasına müsade etmeyeceğiz. Kimse İzmir'e gölge etmesin."

Binali Yıldırım: Vakit İzmir'de Nihat Bey ve arkadaşlarının vaktidi

Toplantıda Zeybekçi'nin konuşmasının ardından TBMM Başkanı ve AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım için bir video izletildi. Ardından sahneye çıkan Yıldırım, şunları kaydett:

"İzmir bizi 35 projeden bilir. Şimdi vakit İzmir'de Nihat Bey ve arkadaşlarının vaktidir. Aday arkadaşlarımızın tamamı İzmirli hemşehrilerimizin hem gözüne hem gönlüne girerek inşallah başarılı olacaklardır."

Erdoğan: İzmir, aslan yatağına sokulmaya çalışan tilkilere karşı mücadele etmeye hazır mıyız?

Yıldırım'ın ardından konuşan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İzmir'de yanan meşale bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir. Anadolu'nun istikrara kavuştuğu yer İzmir'dir. O çiçekler bizim istiklâl aşkımızın çiçekleridir. Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan, Adriyatik’ten, Karadeniz'in kuzeyinden başlar. İzmir, anne şehirdir. Biliyorsunuz Zübeyde Hanım da burada yatıyor. Hep bu toprakları vatan yapmamızın, istiklâl aşkımızın sembolü olmaya devam ediyor.

"İzmir, aslan yatağına sokulmaya çalışan tilkilere karşı mücadele etmeye hazır mıyız?

"Değerli kardeşlerim ben de sizleri çok seviyorum yav. Çok seviyorum. Zaten karşılıklı bu sevdamız olmasaydı biz buralara 16 yıldır gelemezdik. Bu sevgi, bu sevda 16 yıldır bizi iktidar kıldı. Ve inşallah bundan sonra da bu yolda böyle yürüyeceğiz. İzmir'de ekonomik bağımsızlığımızın da temellerini attık.

"İzmir'e yapılan yatırım bu. İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmedik. Bu yatırımların yapılması gerekirdi, bu yatırımları yaptık. Eğitimde 9 bin adet yeni derslik yaptık. 3 yeni devlet üniversitesi kazandırdık. Önümzüdeki 3 yıl içerisinde 14 bin kapasiteli 6 yeni yurt daha İzmir'e kazandırıyoruz. Sporda, 15'er bin kapasiteli Göztepe ve Alsancak Stadyumlarının yapımı devam ediyor. İzmir'de 18 bin kapasiteli konut projesini hayata geçirdik. Laf yok icraat yok. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yapılıyor. 2060 yatak kapasiteli olan bir dev şehir hastanesine de İzmirimiz kavuşuyor. Yaparsa AK Parti yapar. Fakat iktidar, yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiği zaman İzmir bir başka güzel olacak.

"İzmir'in çöpleri modern depolamayla mı depolanıyor, vahşi depolamayla mı? İzmir bu asırda vahşi depolama yapıyor. İzmir'e bu yakışıyor mu? CHP demek çöp demektir, CHP demek hava kirliliği demektir, CHP demek yolsuzluk, rüşvet, yokluk demektir. İnşallah Nihat Zeybekci kardeşimin buraya belediye başkanı olmasıyla birlikte bu vahşi depolamalar yerini modern depolamaya terk edecektir. Bununla ne olacak? Enerji üretimi, kompost gübre olacak. Bu vahşi depolamanın olduğu yerler kalkacak, buralarda millet bahçeleri olacak. Çevreci biziz biz. Bunlar çevrecilikten anlamaz. Biz bunun icraatini yaptık.

"İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu 827 kilometreye biz çıkardık biz. AK Parti ve Binali Bey'in burada çok büyük emeği var. İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3.5 saate indirecek otoyolun tamamı bugün bitiyor. AK Parti yapıyor. Maliyeti ne biliyor musunuz? Maliyeti 2 katrilyon lira olan Menemen Aliağa Çandarlı otoryolunun yapımı devam ediyor. Onu inşallah bu yıl tamamlıyoruz. İzmir-Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli tüneli ne canlar aldı, ne sıkıntılar yaşattı. Şimdi o tüneli hallettik mi, hallettik. Nereden nereye? Bunların dışında şu an toplamda maliyeti 2 katrilyon 140 trilyon lira olan 21 yol projemiz bulunuyor. İzmir-Ankara arasını 3.5 saate düşürecek tren hattının inşası sürüyor.

"Göreve geldiğimizde İzmir'in çürük çarık bir havaalanı vardı. Havalimanını biz yaptık. Ardından ikinci havalimanının yapımını başladık. İzmir'in içme suyu problemini biz çözdük. Barajı yaptık, suyu getirdik. Büyükşehirlerde su sorununu büyükşehir belediyelerinin kendisinin çözmesi gerekir. İstanbul'un sorununu geldik biz çözdük. Sektörler oluşmuştu. İstanbul'a dağları delerek su getirdik. Biz Ferhat'tık Ferhat. İzmirli çiftçilerimize toplamda 3.5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ya çiftçi az, susuz. Bak verdiğimiz destekten bahsediyorum. Bu ay sonuna kadar ödenecek tarımsal desteklerin müjdesini İzmir'den veriyorum. Toplam 2 milyar 35 milyon TL destek vereceğiz.

"Güneydoğu'da bölücü terör örgütünün desteğindeki malum belediyeler oraları rezil etti. Susuz bir Güneydoğu, biz orayı bile kayyum tayinleri ile onlardan aldık. Tavsiye ederim, gidin Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Van'ı, Mardin'i görün. Hepsini değiştirdik. Tanımazsınız. İnanın İzmir'den farkı yok. Çok daha güzel. Dört gidiş, dört geliş yollar. İnşalalh İzmir'in de tüm geri kalmış yönlerini Nihat kardeşimle açacağız. İzmir çok daha farklı bir konuma gelecek. İzmir'i marka şehir yapacak projeleri, önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle hayata geçireceğiz.

"Yaşam tarzı diyerek, irtica diyerek, laiklik diyerek İzmirlinin iradesine ipotek koydular. 31 Mart'ta inanıyorum ki, siz bu yanlışlığı tersine çevireceksiniz. Ortada AK Parti'nin 16 yıllık iktidar dönemi var. Nerede, kim, giyiminden, kuşamından, düşüncesinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşadı.

"Şu anda karşınızda Cumhur İttifakı'yla oluşan bir yapı var. AK Parti terör örgütlerine, terörist sevicilere karşı acımasızdır. AK Parti içeride de, dışarda da terörü kazımıştır."