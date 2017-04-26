Erdoğan: AKPM’nin kararı tamamen siyasi, tanımıyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’yi 13 yıl sonra yeniden siyasi denetim sürecine almasına yönelik kararını “tamamen siyasi” olarak değerlendirdi ve “Kararı tanımıyoruz” dedi.

Reuters’a konuşan Erdoğan, 16 Nisan'daki referanduma ilgili "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) sonuçları değerlendirme yetkisi yok" dedi.

"Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra Ak Parti'nin başına geçeceğim"

Erdoğan, “mühürsüz oy ve pusulaların da geçerli sayılması” kararı sonrası tartışma yaratan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi referandum sonucunu açıkladıktan sonra AKP’nin başına geçeceğini söyledi.

"Erken seçim yok"

Erdoğan, olası bir erken seçimin de Türkiye gündeminde olmadığını belirtti. Erdoğan, "Bir seçim ile tekrar gündemi farklı bir yere kaydırmanın anlamı yok, Kasım 2019'a kadar işimize bakacağız, ekonomimizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sincar operasyonu

Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "ABD ya da koalisyon onay vermediğini" açıkladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sincar operasyonu için ABD, Rusya ve Kuzey Irak'ın bilgilendirildiğini söyledi ve "Operasyonda 5-6 peşmergenin öldüğü bilgisi geldi; bu bizim için arzu edilmeyen bir konuydu; bildirime rağmen bunun olması bizi üzdü" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, TSK'nın Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan hava harekâtlarına tepki göstermiş ve "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta ne ABD'yle ne de IŞİD karşıtı koalisyonla uygun bir koordinasyon oluşturmadan saldırılar düzenlemesinden çok endişeliyiz. Endişemizi Türk hükümetine ilettik" demişti.

Kabine revizyonu olacak mı?

Erdoğan, kabine revizyonu iddiaları için “Kabine revizyonu konusunda Başbakan ile bir müzakeremiz olmadı, bunlar hiç gündemimize dahi gelmedi” ifadesini kullandı.

Zarrab ve Atilla'nın tutukluluğu

Erdoğan, 16-17 Mayıs tarihlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini hatırlatırken tutuklu bulunan İranlı iş adamı Reza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın durumlarının bu görüşmede gündeme geleceğini söyledi. Erdoğan, Zarrab için “Bir suçu varsa Türkiye'ye bildirilir ve gereği yapılır ama yoksa bazı şeyler uydurularak insanlar tutuklanırsa, vatandaşına sahip çıkamayan ülke konumuna düşersiniz” ifadelerini kullandı. Atilla için de “Bizim tespitlerimiz Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasında FETÖ ile ilgili bağlantılar olduğu yönünde” dedi.

AB ile ilişkiler: 3-5 sene daha sallarsa...

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan gerilim için bir referandum yapılabileceğine yönelik sinyal verdi. "Biz AB'ye ne kadar bağlıysak onlar da bize o kadar bağlı" diyen Erdoğan, "Avrupa Birliği 3-5 sene daha bu işi sallarsa, bize tek bir seçenek kalıyor; millete gitmek" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"AKPM'nin kararı siyasi, tanımıyoruz.

"YSK'nın referandumla ilgili verdiği karar nihaidir, bunun daha ilerisi yoktur, seçimin kuralı bu.

"Ana muhalefetin referandumla ilgili başvurusu Danıştay tarafından reddedildi; şimdi AYM'ye gideceklerini söylediler; AYM'nin de AİHM'in de böyle bir yetkisi yok.

"Şu anda Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim yok.

"Bir seçim ile tekrar gündemi farklı bir yere kaydırmanın anlamı yok, Kasım 2019'a kadar işimize bakacağız, ekonomimizi güçlendireceğiz.

"Başbakan Yıldırım’ın kongre ile ilgili açıklaması normalde partinin kongre tarihlerinin akışının ifadesiydi; 2017 içinde kongre yapılamayacağı gibi bir şey söz konusu değil.

"YSK referandumun kesin sonuçlarını açıkladıktan sonra kurucusu olduğum partime hemen dönmem söz konusu ve döneceğim.

"Partiye döndükten sonra (genel başkanlık konusunda) partimin yetkili kurulları ne gibi bir karar alır şu anda bunu ben söyleyemem.

"Bu tür talepler parti organlarından gelir, geldikten sonra bunu değerlendirir ona göre adımlar atarız.

"Kabine revizyonu konusunda Başbakan ile bir müzakeremiz olmadı, bunlar hiç gündemimize dahi gelmedi.

"TSK'nın Sincar ve Suriye Karaçok'ta bugün yaptığı operasyon kesinlikle peşmergelere karşı değil.

"Operasyondan önce ABD, Rusya ve Barzani'ye bildirim yapıldı.

"Operasyonda 5-6 peşmergenin öldüğü bilgisi geldi; bu bizim için arzu edilmeyen bir konuydu; bildirime rağmen bunun olması bizi üzdü.

"Bu operasyonun devamı gelecek; Sincar bizim için ikinci Kandil'dir; buna müsaade etmeyeceğiz.

"Sincar'da yaklaşık 2,000 PKK'lı var; tedbirimizi almaya mecburuz, aksi takdirde orası bir tehdit oluşturacak.

"Suriye'nin Esad'dan kurtulması lazım, Esad kaldığı sürece asla orada çözüm olmaz.

"Artık Esad'lı mı Esad'sız mı çözüm olacak, bunu konuşamayız; bırakalım Suriye halkı kendi liderini belirlesin.

"ABD ziyaretinde Trump ile ikili ilişkiler, Suriye, Irak, terörle mücadele konularını değerlendireceğiz.

"Atacağımız adımlardan biri de Rıza Zarrab ile ilgili olacak; Zarrab benim vatandaşımdır ve devletlerin bir görevi de vatandaşlarının hukukunu korumaktır.

"(Zarrab'ın) bir suçu varsa Türkiye'ye bildirilir ve gereği yapılır ama yoksa bazı şeyler uydurularak insanlar tutuklanırsa, vatandaşına sahip çıkamayan ülke konumuna düşersiniz.

"ABD'de tutuklanan Halkbankası GMY 7 kez ABD'ye girip-çıktı; son anda tutuklanması art niyetli bazı girişimler olduğunu gösteriyor.

"Bizim tespitlerimiz Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasında FETÖ ile ilgili bağlantılar olduğu yönünde.

"Bu konularda en azından idari noktada atılabilecek adımlar niye atılmıyor bunu başkan Trump'a soracağız."