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Politika

ERDOĞAN AKPM'DE STRASBOURG (A.A)

13 Nisan 2011 15:23

-ERDOĞAN AKPM'DE STRASBOURG (A.A) - 13.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yüzü aşkın ülke kurum ve kuruluşları ile Medeniyetler İttifakı'nın artık farklı bir barış potansiyeli oluşturduğunu söyledi. Erdoğan ve Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerinin ardından ortak bir açıklama yaptılar. AKPM'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin dönem başkanlığının yaklaşık bir ay sonra son bulacağını anlattı. Görüşmede Avrupa ve Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Avrupa'daki reformları da ele alma fırsatı bulduklarını dile getiren Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ortadoğu'daki mevcut gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Farklı bir sürecin içindeyiz. Kuzey Afrika, bunun yanında Ortadoğu, çok çok sıkıntılı bir sürecin içinden geçiyor. Avrupa Konseyi üyesi ülkelere çok önemli görevler düştüğünü düşünüyoruz. Görevimizi dayanışma içinde yapacak olursak, bu bölgedeki sıkıntıları, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika olsun bu sorunları aşacağımıza inanıyorum.  Barışa inanmış ülkeler, liderler olarak buralara katkımız çok çok önemli. Medeniyetler ittifakını bundan dolayı çok ama çok önemsiyoruz. Yüzü aşkın ülke kurum ve kuruluşları ile medeniyetler ittifakı, artık farklı bir barış potansiyelini oluşturuyor.''  Dün, AKPM'de ''Kültürlerarası Diyalog Çerçevesinde Dinin Rolü'' başlıklı bir toplantı gerçekleştiğini anımsatan Başbakan Erdoğan, bu toplantılarda çok verimli tartışmalar olduğu bilgisini aldığını söyledi. Çavuşoğlu da konuşmasında Türkiye'nin Medeniyetler İttifakı'nın eş başkanı olduğunu anımsatarak, dün yapılan din adamlarının katıldığı toplantı hakkında Başbakan Erdoğan'a bilgi verdiğini belirtti. AKPM'nin çalışmalarını da anlattığını söyleyen Başkan Çavuşoğlu, Başbakan Erdoğan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Bu arada, Başbakan Erdoğan, binaya gelişinde AKPM şeref defterini de imzaladı.

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