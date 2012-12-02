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Politika

Erdoğan, AKP toplantısını basına kapattı

Erdoğan, bu dönem sadece Meclis’in ilk haftasında yaptığı TBMM Grup Toplantısı’nı basına kapama uygulamasının salı günü de tekrarlanmasını istedi

02 Aralık 2012 10:58

AKP’de dokunulmazlıklarla ilgili yaşanan görüş ayrılığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı harekete geçirdi. Salı günkü grup toplantısını AKP Genel Merkezi’nde ve basına kapalı yapma kararı alan Erdoğan, dokunulmazlık önerisine karşı çıkan vekilleri dinleyecek ve kendisinin neden bu konuda ısrarcı olduğunu anlatacak.

Hakkâri’de yol kesen PKK’lılarla kucaklaşan dokuzu BDP’li toplam 10 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Başbakan Erdoğan, fezlekelerin geçen hafta TBMM Başkanlığı’na gönderilmesini sağlamıştı. Akabinde ise dosyalar jet hızıyla Adalet Komisyonu’na havale edilmişti.

CHP’nin karşı çıktığı dokunulmazlıkların kaldırılması istemi, AKP içinde de tartışmalara yol açtı.
Taraf gazetesinde dün 25’i Doğu ve Güneydoğu’dan olmak üzere toplam 60 AKP’li vekilin “hayır” oyu kullanacağı yönündeki haberi, AKP Genel Merkezi’ni hareketlendirdi.

Başbakan Erdoğan, bu dönem sadece Meclis’in ilk haftasında yaptığı TBMM Grup Toplantısı’nı basına kapama uygulamasının salı günü de tekrarlanmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, grup toplantısının ana gündem maddesi dokunulmazlıklar olacak. Erdoğan, partililerin farklı görüşlerinin medyada yer almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirecek ve “hayır”cı vekilleri kendisi bizzat dinleyecek.

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