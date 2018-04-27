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Politika

Erdoğan, AKP Seçim Stratejisi Toplantısı'na katıldı

AKP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü

27 Nisan 2018 03:38

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık etti.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile parti yöneticileri katıldı.

AKP'nin seçim stratejisine ilişkin detayların ele alındığı toplantıda, milletvekilliği adaylık süreci, miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları gibi konular değerlendirildi.

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