Erdoğan, AKP'li milletvekilleriyle 2023 seçimlerini konuştu: "Ankara ve İstanbul'u kaybetmedik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partili milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı toplantıların dördüncüsünü dün gerçekleştirdi.

Milletvekillerine, seçim bölgelerinde çalışmaları talimatını veren Erdoğan, 2023 seçimlerinin kritik önemde olacağını belirterek, "2023 seçimleri çok önemli, bir dönüm noktası olacak. Her seçim önemli ama bu seçimler, iktidarımızın kazanımlarının devam etmesi noktasında çok daha önemli" mesajı verdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, "Biz Ankara ve İstanbul'u kaybetmedik. Belediyelerde çoğunluk bizde" saptamasında bulundu.

Ekonomideki sıkıntıların farkında olduklarını ve çözümü için çaba harcadıklarını belirten Erdoğan'ın, "Bütün imkanları zorladık, zorlamaya da devam edeceğiz" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayı başından bu yana partili milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmelerini sürdürüyor.

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun başkanlığında 50'ye yakın milletvekili ile kahvaltılı toplantıda buluşan Erdoğan, toplantının başında kısa bir açılış konuşması yaptıktan sonra milletvekillerinin eleştiri ve önerilerini dinledi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

"İmkanları zorladık, zorlayacağız"

Edinilen bilgiye göre ekonomideki sıkıntılara ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Erdoğan, 20 yıllık iktidarları döneminde insanların refah seviyesinin hızla yükseldiğini, ancak pandemi, küresel ekonomik sıkıntılar ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşının insanların hayat standartlarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Erdoğan, " Biz bu sıkıntıları biliyoruz, farkındayız. Bir gerileme varsa onu belli seviyeye ulaştırmak için çalışacağız, bütün imkanları zorluyoruz, zorlayacağız" görüşünü dile getirdi.

Dolmabahçe'deki ağaç kesimi: Gündemde tutun

Kulislere yansıyan bilgiye göre Erdoğan'ın gündeme getirdiği konulardan birisi de İstanbul Dolmabahçe'de Çırağan Caddesi üzerindeki tarihi çınar ağaçlarının "kanser" oldukları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesi oldu.

Kanser oldukları gerekçesiyle çınar ağaçlarının kesilmesi yerine "tedavi edilmeleri"nin de mümkün olduğunu belirten Erdoğan, Bursa'da tarihi bir çınar ağacını buna örnek gösterdi.

Milletvekillerinden, ağaçların kesilmesini gündemde tutmaları için sosyal medya dahil her türlü eylem ve söylemi geliştirmelerini isteyen Erdoğan, "Biz Gezi'de, 12 ağacı nakledeceğiz, dediğimiz için dünyayı ayağa kaldıranların burada sesi çıkmıyor. Bu ağaçlar tedavi edilirse, doğaya kazandırılabilir. Bu konuyu gündemde tutun" talimatı verdi.

"Ankara ve İstanbul'u kaybetmedik"

CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlarını da eleştiren Erdoğan, milletvekillerinden bunların takipçisi olmalarını istedi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, "Biz Ankara ve İstanbul'u kaybetmedik. Belediyelerde çoğunluk bizde. Biz de işin içindeyiz, beraber yönetiyoruz. O nedenle belediyeleri tamamen kaybetmişiz gibi düşünmeyin. Siz arazide yaptıklarımızı anlatın" uyarısında bulundu.

"En önemli seçim"

Erdoğan, 2023 seçimlerinin Türkiye ve partileri için bir dönüm noktası olacağını ve herkesin buna göre çalışması gerektiği mesajını verdi.

Hazırlıklarını 2023 seçimlerinin önemini bilerek yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, "2023 seçimleri çok önemli, bir dönüm noktası olacak. Her seçim önemli ama bu seçimler, iktidarımızın kazanımlarının devam etmesi noktasında çok daha önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Vefa toplantıları yapılacak

Toplantıda partiye yeni seçmen kazandırılması ve partiden kopuşlara karşı alınacak önlemler de masaya yatırıldı.

Erdoğan, bu çerçevede eski AKP milletvekilleriyle önümüzdeki günlerde "vefa toplantıları" adı altında yapılacak etkinlikte buluşacaklarını açıkladı.

AKP'nin genç oylarının azaldığı iddialarının doğru olmadığını savunan Erdoğan, kamuoyu anketlerinde de bunun görüldüğünü belirterek, "Gençlerin partisine daha yakın" olduğunu, ancak parti politikalarının gençlere daha iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.

Milletvekillerinden "kutuplaşma" uyarısı

Toplantıda söz alan bazı milletvekilleri ise Doğu ve Güneydoğu'da oy kaybına karşı alınacak önlemler ve siyasi kutuplaşma konusunda sahadan yansıyan eleştiri ve önerileri aktardı.

Edinilen bilgiye göre bir milletvekili, "siyasi kutuplaşma"ya dikkat çekerek, Erdoğan'dan bu tehlikeye karşı harekete geçmesini istedi:

"Doğu'da AK Parti ile HDP'liler birbirini boğazlamak üzere. Batı'da da AK Parti ile CHP'liler aynı durumda. Toplumda kutuplaşma çok tehlikeli boyutlara varıyor, bununla ilgili siz bir tespit, bir açıklama yapsanız çok iyi olur. Bu tür kutuplaşmış toplumlar, istihbarat örgütleri ve yabancı devletlerin çok işine gelir, belli kesimleri kolayca kendi yanlarına çekmeye çalışırlar."

Güneydoğu illerinden bir milletvekili ise Doğu ve Güneydoğu'da partinin oy kaybını önlemek için HDP'nin etkisinin kırılmasını önemine vurgu yaptı.

HDP'nin kendisini "Kürtlerin temsilcisi biziz" diye sunduğunu kaydeden milletvekili, PKK'nın 1989-1994 yılları arasında özellikle korucu ailelerine yaptığı saldırılarda 60'ın üzerindeki sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, Erdoğan'a, "Bu katliamların yıldönümlerinde bunları hatırlatın, gündeme getirin. HDP Kürtlerin temsilcisi biziz diyor, ama aslında Kürtleri en çok PKK katletti" önerisinde bulundu.

Bu öneriyi olumlu karşılayan Erdoğan ise milletvekilinden bu konuda çalışma yapmasını da istedi.

Anılarını kitaplaştırma görevi

Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ise çok deneyimli bir siyasetçi olduğunu belirterek, Erdoğan'a anılarını kitaplaştırması önerisinde bulundu.

Erdoğan'ın, "Ermeni terörizmi: Tehdit, Taktil, Tedhiş" adlı kitabın yazarı olan Özşavlı'ya, "Senin kalemin güçlü, o zaman bu görevi sana veriyorum" diyerek olumlu yanıt verdiği öğrenildi.