Erdoğan'dan AKP'li belediye başkanlarına "şatafat, israf, kibir" uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. AKP'li belediyelerden çalışma ve hesaplarını 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimine değil, 2023 Haziran'ındaki seçime göre ayarlamalarını isteyen Erdoğan, bir dizi uyarıda da bulundu. Erdoğan, "Hiçbir AK Parti belediyesi için şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza kadar her konuda kendisine ve bize söz getirecek en küçük bir şüpheye, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan'ın partisinin belediyelerine verdiği bir diğer mesaj da sokak hayvanlarıyla ilgili oldu. Son günlerde sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığı olayları örnek gösteren Erdoğan'ın, "Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız" ifadesi dikkati çekti. Erdoğan, belediye başkanlarına, "Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de kendisi de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumu yerine getirmiş oluruz" diye seslendi.

Erdoğan, AKP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

"Hesaplamalarınızı 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimine değil 2023 Haziran'ındaki seçime göre ayarlamanızı istiyorum"

Erdoğan, "Ak Parti belediyelerdeki başarısıyla milletimizin gönlüne girmiş, oradan merkezi yönetime yürümüş bir partidir. Yakın tarihimiz bize belediyelerde başarısız olan bir partinin merkezi yönetimde de tutunamadığını göstermektedir. Ana vatan partisinden SHP'ye kadar bunun pek çok örneği vardır. Çeyrek asrı aşan yürüyüşümüz boyunca belediye hizmetleri konusundaki hassasiyetimiz hiçbir zaman azalmadı. Hangi görevde olursak olalım 81 vilayetteki belediyeleri yakından takip ettik. bugün de ülkemizin 30 büyükşehrinin 15'i, 51 ilinin 25'i, 519 büyükşehir ilçesinin 304'ü Ak Partili karolarca yönetilmektedir. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda bu rakamlar büyükşehirlerde 16 belediyeye, illerde 35 belediyeye çıkıyor. Beldelerle beraber ülkemizde nüfusun yüzde 64'üne denk gelen toplam 1390 belediyenin 1041'inin Cumhur İttifakı'nda olması milletimizin ülkeyi yöneten cumhurbaşkanına ve onun ittifakına olan güveninin de göstermektedir. Bu başarıyı artırarak sürdürmemiz şarttır. Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar iyi destekleyebiliriz. Bunun için sizlerden tüm hesaplamalarımızı 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimine değil 2023 Haziran'ındaki seçime göre ayarlamanızı istiyorum" diyerek sözlerine başladı.

"Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz"

"Son seçimlerde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Ne ülkemizi, ne milletimizi, ne de partimizi böyle bir durumla karşı karşıya bırakmaya hakkımız yoktur. Bunun için hep birlikte daha çok çalışacağız. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimizi destekleyerek birlik ve beraberlik içinde hedeflerimize doğru yürüyeceğiz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Birlikte rahmet ayrılıkta azap olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadan işimize bakacağız. Teşkilatlarımızla belediyelerimizin birlikte çalıştıkları hiçbir yerde kaybetmek diye bir durum söz konusu olamaz. Nerede böyle bir sıkıntı yaşanıyorsa altını kazıdığımızda teşkilatlarımız milletvekillerimiz belediyelerimiz arasında böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. AK Parti'de siyaset yapan görev üstlenen herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek mecburiyetindedir. Birbirimizin sırtına ayağına basarak değil birbirimizle gönül gönüle vererek çalıştığımızda büyük başarılara imza atabiliriz. Aksi takdirde ne olacağını görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz."

"Eninde sonunda gideceğimiz yer toprak"

Erdoğan, "Kuluz kul, eninde sonunda gideceğimiz yer toprak. Ben 1.85 boyundayım dolayısıyla mezarım da ona göre büyük olacak, diğerleri düşünsün. Takdiri ilahi neyse o olacak. Onu kimsenin değiştirmeye gücü yetmez. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Onun için sizlerden ricam teşkilatlarımızın ahenk içinde çalışması konusunda vereceğiniz katkılardan dolayı en büyük şükranlarımı sunuyorum. Hiçbirinizin size olan güvenimi itimadımı umudumu boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP'li belediyelerin o ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok"

Muhalefet belediyelerini hedef alan Erdoğan, "Belediyelerin ülke yönetimine giden yoldaki önemini sadece biz görmüyoruz, muhalefet de aynı gerçeği tespit ettiği için var gücüyle bu alana yükleniyor. Bizden farklı olarak yaptıkları icraatlar, verdikleri hizmetler üzerinden değil sadece ve sadece kamuoyunu yönlendirme faaliyetleriyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu ara yine bir 80 bin lira daha kazandım. (Kılıçdaroğlu'na) Adamın işi gücü yalan. O yalan söyledikçe yargı da sağ olsun onlar da kararlarını ona göre veriyorlar. Her birinin başına birer ajans dikmişler. O ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Yapılmamış işlerin, verilmemiş işlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Kağıttan yapılmış bir gemiyi suyun yüzeyinde belli bir müddet yüzdürebilirsiniz. Ama belli bir süre sonra o gemi batacaktır. Muhalefet belediyelerin durumu da böyledir. Bir yığın yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da Ankara'da bunu yaptılar. İkinci yıl artık makyajlar dökülmeye hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Emin olun önümüzdeki yıldan itibaren bunların insan içine çıkacak yüzleri varsa kalamayacaktır. Gerçi balık baştan kokar, misali genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akıbetini kestirmek mümkündür" diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Namuslusun ya önce sen namuslu isen bunun bir gereğini yap bakalım. Ne oldu? Bunun yerine de çoğu kim, ne olduğu belli olmayan bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular. Bu tablo CHP genel başkanının namusunun kendi belediyesi tarafından ayaklar altına alındığının ifadesi değil de nedir?" ifadeleriyle sözlerine devam etti.

AKP'li belediyelere yeşil dönüşüm mesajı

Erdoğan ardından AKP'li belediyelere şöyle seslendi:

"Biz de istişare toplantılarıyla sizlerle zaman zaman bir araya geliyoruz. Son dönemde başlatılan gençlik faaliyetlerimizi de önemli bir adım olarak görüyorum. Ankara'da açtığımız gençlik festivali örnek bir çalışma olmuştur. Tespit ettiğimiz yanlışları affetmediğimiz gibi hayata geçirilen güzel faaliyetlerini de takdir ediyor ve takip ediyoruz. 2019 seçimlerinden bu yana AK Parti saflarına diğer partilerden 40 başkanın katılmış olması aramızda oluşturduğumuz bu güzel iklimin diğerlerini de etkilediğine işaret ediyor. İstişare toplantılarımız aynı zaman tecrübe aktarımı daha iyiye ulaşmak için fikir alışverişi yapma zeminidir. Bir süre önce küresel iklim değişikliğinin insanlığı giderek tehdit ettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak 2053 vizyonumuza yeşil kalkınma devrimini oturttuğumuzu açıkladık. Pek çok başlık belediyelerimizi de ilgilendiriyor. Sizleri bu hususta özellikle önem vermeye gerekli hazırlıkları bir an önce yapmaya, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşüm eleştirisi

Erdoğan ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de hedef aldı. "Ana muhalefetin başındaki zat nerenin milletvekili, İzmir'in belediyesi kimde? Onlarda. Buradan sesleniyorum yahu İzmir'de acaba o kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde o gecekonduların olduğu bölgelerde belediyeniz acaba nerede bir kentsel dönüşüm değişim projesi uyguladı?" diyen Erdoğan, "Ama bunu burada benim konuşmam yetmiyor bunu benim İzmir teşkilatımın orada kapı kapı dolaşarak bunları da işaret ederek CHP'nin belediyecilik anlayışı budur bakın bir kentsel dönüşüm projesi yok, bir deprem yaşandı burada bütün bu yapılaşmaları biz yaptık, AK Parti bu ana muhalefet bu" dedi.

"Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız"

Öte yandan Erdoğan, sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığı örneklere işaret ederek, hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu ileri sürdü; belediye başkanlarına şöyle seslendi:

"Bazı meseleler var ki çok küçük dokunuşlarla milletin gönlünü kazanmak mümkündür. Bunlardan biri de buraya hassasiyetle dikkatinizi çekmek istiyorum, sokak hayvanları meselesidir. Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran başı boş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de kendisi de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumu yerine getirmiş oluruz."

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak. Dikey değil, yatay topraktan geldik toprağa döneceğiz. Dolayısıyla her an toprağa yakın olmak bizim için en iyi en ideal imar şeklidir."

"Hiçbir AK Parti belediyesi için şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza kadar her konuda kendisine ve bize söz getirecek en küçük bir şüpheye, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz."