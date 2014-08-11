'Erdoğan, AKP kongresinde seçilmemiş bir isme hükümeti kurma görevi verirse...'

Akşam gazetesi yazarı Cengiz Özdemir, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tayyip Erdoğan’ın seçilmemiş bir isme hükümet kurma görevini vermesinin “Parti delegelerine de ilk genel kurulda bu ismi genel başkan seçmelisiniz direktifi verilmesi anlamına geldiğini” belirterek “Böylesi bir dolaylı direktif demokratik teamüller açısından son derece tartışmalı ve sakat bir tercih olur” dedi.

Cengiz Özdemir’in Akşam gazetesinde “Olağanüstü kongreler dönemi başlıyor” başlığıyla yayımlanan (11 Ağustos 2014) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Şimdi konuşulması, tartışılması ve yapılması gereken ise, AK Parti'nin bütün organları ile sadece bu gündeme teksif olarak ve cumhurbaşkanlığı görevinin devir teslimi öncesinde, partiyi geleceğe taşıyacak genel başkanını tartışmak, istişare etmek ve seçmek olmalıdır.

Bir kez daha altını kalın bir biçimde çizelim ki, ülkenin 12 yıldır bütün seçimlerini açık ara kazanmış en büyük partisinin genel başkanı olarak seçilmemiş bir isme hükümet kurma görevinin verilmesi, parti delegelerine de ilk genel kurulda bu ismi genel başkan seçmelisiniz direktifi verilmesi anlamına gelir ki, böylesi bir dolaylı direktif demokratik teamüller açısından son derece tartışmalı ve sakat bir tercih olur.

Kısacası, Yeni Türkiye, herhangi bir sebeple bir ara dönem hükümetine ya da ara dönem başbakanına mahkûm edilemez, edilmemelidir.

Demokrasinin kural ve teamülleri bellidir, uygulanmalıdır."