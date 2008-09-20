Erdoğan: AKP anti laik değil

Erdoğan'ın çağrısı faşizan bir tavır

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin Adalar ilçe kongresinde konuştu. İşte konuşmasından satır başları:- Bizi anti-laik bir ortamın savunucusu olarak vasıflandırmayı asla kabul etmemiz mümkün değil.- Biz demokratik, laik bir sosyal hukuk devletinin güvencesi olan bir iktidarız- Gazete küpürleriyle toplanmış bir davayı kabul etmemiz mümkün değil- Verilen karara uyarız ama kabul etmemiz mümkün değil- 'Sayın Başbakan şunu yaparsan daha iyi olur' dediğini duydunuz mu? Hiç duymayacaksınız. Çünkü bunların muhalefet anlayışında siyaha beyaz demek var. Böyle muhalefet olur mu? Ha böyle dediğinde yapmıyorsak onu git millete şikayet et- Türkiye o büyük atılımı insanı esas alan bir sistemle yapıyoruz- Karadeniz Sahil Yolu'nun yüzde 35'i 15 senede yapıldı, biz geldik yüzde 65'ini 4 yılda yaptık. Dağları deldik. 15'e yakın tünel var- Tüp geçidin ihalesi yapıldı, sahibi belli oldu açıklayacağız- Bir adım daha atacağız, kuzeyden üçüncü boğaz köprüsünü yapacağız. Hemen başladılar olmaz diye. Ama onlar birinciye de ikinciye de karşıydılar- Metrobüs yapıldı. Bakın Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya geldi. Şimdi Anadolu Yakası'na geçecek, Sarıyer'e gideceğiz. İstanbul'un ulaşımına rahatlık getiren bir anlayış hedefimiz.- Adalar'a uğramayı aklına getirmeyenler bizimle Adalar'a uğramayı akıllarına getirdiler- Adalar su ihtiyacını denizden taşımacılıkla çözerdi. Bizimle birlikte denizaltından Adalar'a suyu bağladık- Adalar sadece sanatçılar için değil benim için de eşsiz bir ilham kaynağı- Bütün göstergeleri dibe vurmuş ülke, şu anda büyümesini sürdüren bir istikrar ülkesi haline gelmiştir.- 3 Kasım'dan önceki Türkiye memuruna verecek maaşı bile tedarik edemeyen bir yönetim anlayışının elinde kalmıştır- Ortalama 16 ayda bir Türkiye'de iktidarlar değişiyor. Bu kadar sık iktidar değişen bir ülkede istikrar olur mu?- Kapatma davası Türkiye'nin kalkınma davasına gölge düşürdü