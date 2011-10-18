'Erdoğan, AKP aleyhine kullanılacak siteye izin vermedi'

T24 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''İnternet Andıcı'' belgelerinde imzası bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, o imzayı hükümet aleyhine kullanılacak bir internet sitesinin kurulmasına onay vermediği için attığını dile getirdi.
Yılmaz, Meclis kulisinde gazetecilerin, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' dosyasına ilişkin ''MGK'dan istenen belgelerde Başbakan Erdoğan'ın imzasının olduğu'' yönündeki haberleri anımsatması üzerine, ''Öyle bir şey yok'' dedi.
Gazetecilerin, ''Başbakan'ın imzası yok mu?'' sorusuna Yılmaz, ''Benim bildiğim yoktur. Şöyle düşünülebilir mi: Bir Başbakan onay verecek 'alın bu siteyi kullanın, Hükümetin aleyhine yayın yapın...' Böyle şey olur mu? Hayatın olağan akışına aykırı diye hukukta bir delil var. Olağan akışa aykırı böyle bir şey. Başbakan, Hükümet aleyhine kullanılacak bir sitenin kurulmasına onay vermemiştir'' karşılığını verdi.