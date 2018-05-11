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Spor

Erdoğan, Akhisarspor Başkanı Eryüksel'i tebrik etti (2)- Yeniden

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor'un Başkanı Hüseyin Eryüksel’i telefonla arayarak, tebrik etti

11 Mayıs 2018 16:04

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor\'un Başkanı Hüseyin Eryüksel’i telefonla arayarak, tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teleset Mobilya Akhisarspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması dolayısıyla Eryüksel’i tebrik etti. Yönetim, teknik kadro ve futbolcular başta olmak üzere tüm ekibi tebrik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teleset Mobilya Akhisarspor’a gelecekte de başarılar diledi. Akhisarspor camiasının sevincini paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eryüksel’e dün bir tebrik telgrafı da göndermişti.

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