Erdoğan, Akar ve Fidan Semerkant'ta aynı karede

Özbekistan’a bir dizi görüşmeler çerçevesinde ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant’ta bulunan Registan Meydanı’nını Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte ziyaret etti. Uluğbey, Şirdar ve Tillakari medreseleri hakkında bilgi aldı, incelemelerde bulunarak medreseleri gezen Cumurbaşkanı daha sonra Registan Meydanı'nda, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğrafın ardından Erdoğan ile birlikteki heyet Özbekistan için büyük öneme sahip, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un mezarını da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretlerinde Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ile Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile TİKA Başkanı Serdar Çam ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka da eşlik etti.