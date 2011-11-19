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Yaşam

Erdoğan: ''Akad topluma ışık tuttu'' ANKARA (A.A)

19 Kasım 2011 17:42

-Erdoğan: ''Akad topluma ışık tuttu'' ANKARA (A.A) - 19.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sinema yönetmeni Ömer Lütfi Akad'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan'ın mesajı şöyle: ''Türk sinemasının usta yönetmeni, sanat dünyamızın dev çınarlarından biri olan Ömer Lütfi Akad'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Ömrünü sinemaya vakfeden Akad, yönetmenliğini üstlendiği filmlerle, toplumumuzun önemli meselelerini ele alan, topluma ışık tutan bir sanatçıydı. Merhum Ömer Lütfi Akad'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.''

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