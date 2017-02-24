Erdoğan ailesi denizcilik sektöründen çekildi mi?

Erdoğan Ailesi denizcilik sektöründen çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen ve oğlu Bilal Erdoğan'ın ortak olduğu BMZ Denizcilik Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan 5 adet kimyasal ürün tankeri satıldı.

Recep Canpolat'ın Deniz Haber’de yer alan haberine göre, BMZ Denizcilik Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan ve Malta'da kayıtlı, Oil Transportation & Shipping üzerine register edilen 140 metre boyunda, 17 metre genişliğinde ve 7 bin 150 DWT taşıma kapasitesine sahip 2014 yapımı M/T MECID ASLANOV ile 2015 yapımı M/T POET QABIL, M/T BEGIM ASLANOVA, M/T ARMADA FAIR ve M/T ARMADA BREEZE isimli kimyasal ürün tankerleri satıldı.

Geçen hafta gemilerden ilk ikisi olan M/V BEGIM ASLANOVA'ya M/V CAMINERO adı verilirken M/T POET QABIL ise M/T BLUE LAKE STAR olarak adlandırıldı.

Diğer taraftan M/T ARMADA FAIR isimli ürün tankerine M/ MILAGRESS, M/T ARMADA BREEZE isimli tankere ise M/ PROVER ismi verildi. Öte yandan diğer bir gemi olan M/T MECID ASLANOV'un register kayıtları gelecek hafta sonuna kadar tamamlanacağı ifade edilirken, gemilerin işletmeciliğini ise satın alan şirketin Rusya'da kuracağı bir firma tarafından yapılacağı belirtildi.

Deniz Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre gemi işletme şirketi kurulana kadar, gemilerin kayıtları geçici olarak Densa Tanker İşletmeciliği'ne register edildi.

Gemiler, Palmali'ye kiralanmıştı

Mayıs-2013'de Türkter ve Yardımcı Tersanesi ile yapılan sözleşme gereği inşa edilen 5 adet 7 bin 150 DWT taşıma kapasitesine sahip Armada tipi kimyasal ürün tankerlerinin ilki 2014 yılında, diğer 4 adedi ise 2015 yılı içinde BMZ Denizcilik Şirketi'ne teslim edilmiş ve 10 yıllığına Palmali Denizcilik Şirketi'ne kiralanmıştı.

Erdoğan 'Gemi var, gemicik var' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu Temmuz 2007'de oğlunun gemi alması tartışma yaratınca, NTV'de katıldığı programda yöneltilen soru üzerine, şunları söylemişti: