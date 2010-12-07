-ERDOĞAN AHMET KAYA'YI ANMA TOPLANTISINA KATILACAK TBMM (A.A) - 07.12.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'da, Ahmet Kaya'nın anısına yapılacak toplantıya katılacağını bildirdi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bu hafta da yurt içinde açılışlar ile uluslararası temasların yoğun olarak devam edeceğini söyledi. Sivas'ta Nuri Demirağ Havalanı'nın açılışını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, Demirağ'ın 1936'da 8 uçak imal ettiğini anlattı. Erdoğan, ''İstanbul'dan Divriği'ye uçakla gitmiş ve oraya da inmiş. Ben tarlaya iniş nedir bilirim. Moğolistan Karakurum'da Antonov uçağıyla tarlaya indik. Mesele o cesareti ortaya koyması. 8 uçak... Ne yazık ki sen mi Milli Kalkınma Partisi kurarsın, sen mi böyle farklı bir düşünceyle ortaya çıkarsın? Önünü kestiler, adeta hayatını, ekonomik girişimlerini her şeyini söndürdüler'' diye konuştu. Erdoğan, Demirağ'ın başlattığı süreç ilerleyerek devam etmiş olsaydı, bugün Türkiye'nin kendi uçağını yapacak seviyede bulunacağını belirterek, ''Şimdi bu sürece yeni başladık. İnşallah helikopterlerimiz 2013'te uçuyor. Bir taraftan da uçaklarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz'' dedi. Sivas'ın daha modern bir havaalanına kavuştuğunu belirten Erdoğan, kenttin karayolu ve kavşak düzenlemelerinin de yapıldığını anlattı. Sivas'taki temasları hakkında da bilgi veren Erdoğan, Cumartesi günü Mardin'e gideceğini, burada da toplu açılış törenlerine katılacağını ifade etti. Aynı gün akşam saatlerinde İstanbul'da, Ahmet Kaya'nın anısına yapılacak toplantıya katılacağını bildiren Erdoğan, Pazar günü de Siirt'teki açılış törenlerinde bulunacağını söyledi. Pakistan Başbakanı Seyid Yusuf Rıza Gilani'nin davetlisi olarak resmi bir ziyaret amacıyla Türkiye'de bulunduğunu anımsatan Erdoğan, Gilani'nin temasları hakkında bilgi verdi. Erdoğan, yarın Polonya Başbakanı Donald Tusk'u Türkiye'de ağırlayacaklarını anlattı. Sevindirici bazı gelişmeleri de paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in, Asya Parlamenterler Asamblesi Mali İşler ve Personelden Sorumlu Başkan Yardımcılığına seçildiğini anımsattı. -OVAAZATLI'DAKİ SEÇİM- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ovaazatlı beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimine de değinen Erdoğan, AK Parti adayı İlhan Gürkaş'ın oyların yüzde 53'ünü alarak belediye başkanı seçildiğini hatırlattı. Seçimde CHP'nin yüzde 26, DP'nin yüzde 7.5, MHP'nin ise yüzde 6 oranında oy aldığına dikkati çeken Erdoğan, Belediye Başkanı Gürkaş'ı yanına çağırarak, tebrik etti. Seçimin anlamlı bir boyutu olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''12 Eylül referandumunda yüzde 73 oranında buradan 'hayır' oyu çıkmıştı. 12 Eylül akşamından itibaren, 'hayır' diyenleri de anlamaya çalışacağımızı söylemiştik. Anamuhalefetin lideri ise Bursalılara, 'Niçin İzmir gibi aydın düşünmüyorsunuz' dedi. Aramızdaki fark bu. Sen Bursalıyı karanlık bir düşüncenin içerisinde göstermeye çalışırsan alacağın cevap budur. Siyaset, milletin dilini kavramayı, dünyasına girmeyi gerektirir. 12 Eylül'den itibaren o yüzde 42 ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Nitekim Ovaazatlı'lıya partiler gitti, burada yoğun propaganda çalışması yaptı ancak, farklı kesimleri anlamak noktasında AK Parti'nin gayretleri sonuç verdi. Güven, samimiyet, dürüstlük öne çıkarak, AK Parti tercih edildi. Aslında son seçimlerde orada AK Parti birinci parti de değildi. Buna rağmen böyle bir konuma geldik. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.'' Erdoğan, bugün Muharrem ayının ilk günü olduğunu belirterek, bu ayın ülke, millet ve tüm insanlık için barışa vesile olması dileğinde bulundu.