Erdoğan: Ah benim Kürt kardeşlerim, siz bizi anlamakta zorlanıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Van mitinginde yaptığı konuşmada, "Ah benim Kürt kardeşlerim, canım kardeşlerim biz size sevdalıyız. Ama siz bizi anlamakta zorlanıyorsunuz" dedi.

"Birileri benim Kuran'ın Kürtçe mealini sizlerle paylaşmamdan rahatsız oldular" diyen Erdoğan, 'Hatta terör destekli olan partinin eş başkanı da dedi ki "bu bir özel vakfın hazırladığı Kuran Kürtçe mealidir' Bir başkasında da dedi ki 'bu bir tane olarak basıldı'. Hemen ertesi gün Diyanet İşleri Başkanlığı cevabını verdi. Biz ilk etapta 10 bin taneyi bölgeye gönderiyoruz, dedi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Van’da halka seslendi. Erdoğan konuşmasından bazı bölümler şöyle:

Ah benim kürt kardeşlerim, canım kardeşlerim biz size sevdalıyız. Ama siz bizi anlamakta zorlanıyorsunuz.

7 Haziran bir kırılma noktasıdır. Terörü arkasın alanlar mı kazanacak yoksa bu millete sevdalı olanlar mı kazanacak, bu bakımdan çok önemli.

Birileri benim Kuran’ın Kürtçe mealini sizlerle paylaşmamdan rahatsız oldular. Hatta terör destekli olan partinin eş başkanı da dedi ki, ‘Bu bir özel vakfın hazırladığı Kuran Kürtçe mealidir.’ Bir başkasında da dedi ki ‘Bu bir tane olarak basıldı.’

Hemen ertesi gün Diyanet işleri başkanlığı cevabını verdi. Dedi ki ‘Biz ilk etapta 10 bin taneyi bölgeye gönderiyoruz’ dedi. Onların rahatsızlığını aslında bizatihi Kuran’ın kendisinden kaynaklandığını biliyorum. Zaten kendileri de bunu açıkça söylüyor. Ne diyorlar? Okullardan zorunlu din dersi kaldırılsın. Niye kaldırılsın?

’Zerdüştlük dinini yol edinmişler’

Zerdüştlük dinini kendilerine yol edinenlere ders verecek misiniz? Dağlarda mağaraların içerisinde verdikleri ders bu. Nitekim işte diyarbakır’da bir tane sözde müftü ne dedi? “Eğer benim partimin dini zerdüştlük olsa ben yine oradan aday olurdum” dedi. Bu sözde müftü. Şu hale bak ya.

Seçimde proje diye bula bula Diyanet’i kapatmayı bulmuşlar. İstiyorlar ki diyanet kapansın, camiler cemaat sahipsiz kalsın. CHP camileri kapattı mı? Sattı mı? Buraları ahırlara çevirdi mi? Şimdi işte terör destekli olan partimin de derdi bu. Benim vanlı kardeşime buna izin verir mi? Diyanetle birlikte şimdi imam hatiplere de göz dikmişler.

’Ey HDP sen kimsin ya?’

Ey HDP sen kimsin ki ya? Biz müsaade ettik ve gittiler. Çünkü Kobani’de DEAŞ’a gerekli dersin verilmesi gerekiyordu. DEAŞ da Türkiye’yi suçluyor, bölücü örgüt de Türkiye’yi suçluyor. Biz çözüm süreciyle anaların gözyaşını kurutmaya çalışıyoruz. Evlatları dağa kaçırılan kürt anaları nasıl ağlattıklarını biliyorsunuz değil mi? Kaçıranlar kim? Söylememe gerek var mı? Bunlara gerekli dersi vermek gerekiyor.

Lütfen, oyunuzu verirken sadece bir etnik düşünceyle vermeyin ve ben benim kürt kardeşlerimin temsilcisi olarak bunları kabul etmiyorum. Biz Şırnak’ta Havalimanı'nı bunların engellemelerine rağmen yaptık. Şimdi Kürtleri biz mi seviyoruz, onlar mı seviyor? Bütün bunlar ortada.

’Çözüm sürecini nihayete erdireceğiz’

Diyorlar ki çözüm süreci biz Meclis’te yokken başladı. Evet, bu süreç sizin için de başlamadı. Bu bizim milletimiz için başlattığımız bir süreçtir. Ben başlattım. İnşallah bunlar olsa da olmasa da milletimizle birlikte bu süreci nihayete erdireceğiz.