-ERDOĞAN AĞRI'DA KARNE DAĞITTI AĞRI (A.A) - 28.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da Murat İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere karne dağıttı. Toplu açılış törenine katılmak üzere kente gelen Başbakan Erdoğan, havaalanından kent merkezine giderken, güzergahta bulunan Murat İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Okulun 7/C sınıfına geçen Başbakan Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, karnelerini dağıtarak çeşitli hediyeler verdi. 1-A sınıfındaki minik öğrencileri de ziyaret eden Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan Hamza Yakar adlı öğrenci ise hareketleriyle ilgi odağı oldu.