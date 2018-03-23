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"Erdoğan: Afrin'e vali ataması yapılacak"

"İnisiyatif alıyoruz"

23 Mart 2018 10:21

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda 20 Ocak'tan beri devam eden Afrin operasyonunu değerlendirdi. Erdoğan Afrin'de yapılacaklarla ilgili olarak, "Birkaç gün içerisinde başta vali olmak üzere yerel yönetime ilişkin diğer atamalar yapılacak" dediği aktarıldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan, önceki gün milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda bazı milletvekilleri Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin’deki bazı uygulamalarını gündeme getirdi.

Erdoğan, kısa süre içerisinde Afrin’de yapılacaklarla ilgili bilgi verirken, şunları söyledi: “Birkaç gün içerisinde başta vali olmak üzere yerel yönetime ilişkin diğer atamalar yapılacak. Afrin’de hem güvenlik hem de yaşam koşullarıyla ilgili restorasyon çalışmaları başladı. ÖSO kuvvetlerinin şehirde yağma yaptıklarına ilişkin iddialar üzerine inisiyatif alıyoruz. Kolordu komutanımız bu konuda gerekeni yapacak. Bizdeki fetvacılar gibi, orada da fetvacılar ortaya çıkmış. Savaş ganimetlerinin helal olduğu gibi bir fetva verilmiş. Böyle şey olmaz. Komutanı görevlendirdim, gereği yapılacak.

ÖSO yakınları

ÖSO şehitlerinin yakınları ile ilgili de bir şey yapmamız gerekiyor. Ailelerinin mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili birtakım düzenlemeler yapmak gerekiyor.”
Hükümet kaynakları, Türkiye’nin bundan sonra atacağı ilk adımın Afrin’in yaşanır hale gelmesiyle ilgili olduğunu belirtiyor. Kurulacak yerel yönetimin, bölgede yaşayan aşiret ve etnik unsurların temsilcilerinden oluşturulacağı, şehre atanacak valinin de bu kişiler arasından seçileceği belirtildi. Güvenliğin ise ilk etapta ÖSO ile sağlanacağı, ardından yerel güvenlik biriminin oluşturacağı ifade ediliyor. Güven ortamının yaratılmasının, büyük çoğunluğu Kilis, Hatay ve Gaziantep’te yaşayan 350-400 bin Afrinli’in geri dönüşünü sağlayabileceği kaydediliyor. 

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