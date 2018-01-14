Erdoğan: Afrin operasyonu önümüzdeki günlerde başlayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de YPG/PYD mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin olarak, "Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz" dedi. Erdoğan, "Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir" ifadesini kullandı.

"Terör örgütlerinin bir başka terör örgütü ile mücadelesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Bunu bilmeleri lazım. Terörist Gabar'da da teröristtir, Kandil'de, Sincar'da, Afrin'de de teröristtir. Birileri kısa vadeli çıkarları adına bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Ama Suriye ve ülkemizdeki teröristleri biz çok iyi biliyoruz."

Erdoğan'ın Elazığ'daki AKP kongresinde de Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlara değinerek, "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler" demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde adayı çıkartmayacaklarını ve AKP'yi destekleyeceklerini açıklamasının ardından Erdoğan, MHP ile ittifakın Türkiye için yeni bir dönemin önünü açtığını söyledi. Erdoğan, "Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak" açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içindeki cunta yapılanmasının gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddiasıyla Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) istediği ve şu anda Pensilvanya'da olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'e seslenen Erdoğan, "Pensilvanya'da ne işin var? Zannediyor ki Amerika ölene kadar beni koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen millete ihanet ettin, bunun bedelini ağır ödeyeceksin" ifadesini kullandı.

Partisinin Tokat il toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Sevgili Tokatlılar, teşkilatımızın kıymetli mensupları bugün Tokat başka, bir başka. Dışarıda içerinin herhalde bir 10 katı var. Gençler nasılsınız. Hazırsınız değil mi? Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum.

Tokat'ın yiğit insanlarını, mert insanlarını gönülden selamlıyorum. Arayı biraz uzattığımızı biliyorum. Tokat hiçbir zaman bizi yalnız koymadı. Her zaman yanımızda, arkamızda durdu. Her ne kadar İstanbul'daki Tokatlı kardeşlerimle birkaç kez buluşsak da bir müddet Tokat'a gelmek nasip olmadı. 3.5 yıllık bu hasreti bugün sona erdiriyoruz. Alimler diyarı, kahramanlar otağı, şairler yurdu Tokat'ta bulunmaktan, sizlerle özlem gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bizi muhabbetle karşılayan tüm Tokatlı vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Devlet olarak şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi sürdüreceğiz. FETÖ'cü hainlere döktükleri kanın hesabını hukuk içinde sorduk, soruyoruz. FETÖ ile mücadele, Türkiye devletinin son yıllarda verdiği en çetin mücadelelerden biridir. Bu bilinçle meseleye yaklaşıyor, hukuki ve adli süreeci yakından takip ediyoruz.

Örgütün süreci sabote etmeye yönelik manipülasyonlarına gerekli cevabı verirken adaletin tecellisi için çaba harcıyoruz. Davalar yavaş yavaş karara bağlanmaya başladı. Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük şeytani organizasyonunun yapıldığı bir planla karşı karşıyayız. Artık saklanacakları bir yer kalmadı. PKK'nın dağlarda inleri vardı. Bakalım bunların inleri neresi olacak. Bir tuvaletin arkasından nasıl bir yerlere girip çıkıyorlar. Oralarda da sizi bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Pensilvanya'daki şarlatan yalanı adeta kutsallaştırarak kendine yeni bir din ihdas etmiştir. Çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah yoktur. Devletimizin kurumları FETÖ'nün haşhaşilerinden arındıkça her açıdan daha güçlü hale geliyoruz. Hukuktan sapmadan suhuletle FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Gabar'da da teröristtir, Kandil'de, Sincar'da, Afrin'de de teröristtir"

34 yıldır 50 bin insanımızın canına mal olan bölücü terör örgütünün de kökünü kurutacağız. Bizim nazarımızda PKK neyse IŞİD de odur. FETÖ ne kadar vahşi örgütse, DHKP-C de YPG de vahşi terör örgütüdür. Şimdi Amerika isimler değiştiriyor. Sosyal Demokratik Güçler veya Suriye Demokratik Güçleri... Bunları artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek sureti ile Amerika bizi mi aldatacaksın? Tüm batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütü ile mücadelesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Bunu bilmeleri lazım. Terörist Gabar'da da teröristtir, Kandil'de, Sincar'da, Afrin'de de teröristtir. Birileri kısa vadeli çıkarları adına bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Ama Suriye ve ülkemizdeki teröristleri biz çok iyi biliyoruz.

Ne dedim; Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tehdit eden tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz.

"Sınırlarımızı terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le evam ettireceğiz"

Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz. Dostluk, stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek, ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz birlikte hareket edebileceğimiz ümit ediyoruz. Afrin operasyon sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum.

Kritik seçimlerde Tokatlı kardeşlerim yüzde 63.2 gibi oranlar kalıcı istikrar dedi, büyük ve güçlü Türkiye dedi. Bunun için Tokat bizim gözbebeğimiz diyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Tokatlı vatandaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'nin son 15 yılda katettiği büyük mesafede sizin bu kararlı duruşunuzun büyük payı var.

Bu ülkeyi nereden nereye getirdik Bay Kemal bunlardan haberin var mı?

Bizim kongrelerimizde birileri gibi yumruklar havalarda uçuşmaz. Bizim kongrelerimiz demokrasi şölenleridir.

Erdoğan, kongre öncesi salon dışındaki vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi salon dışındaki vatandaşlara şöyle seslendi:

Tokatımızın saygıdeğer güzel insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. 6. Olağan Kongre vesilesiyle bugün Tokat'tayız. 3.5 yıl oldu, artık bunu geride bırakıyoruz, bugün yeni bir milada başlıyoruz. Bu milli irade, yerli irade oldukça, 2019'un martı, kasımı geliyor mu? Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Bu adımlarla beraber Bir birlik, beraberlik. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz. Görüşmeleri duydunuz, gördünüz. Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak. Buna hazır mıyız? Öyleyse daha çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Birileri bizi bölmeye çalışıyor. Onlara da gereken dersi arazide vereceğiz.

"Zannediyor ki Amerika ölene kadar beni koruyacak"

Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki gayret eder, askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla, millet olarak F-16 oluruz, helikopterlerimizle, tank, toplarımızla beraber bunların inlerine kadar girdik, giriyoruz ve gireceğiz. 780 bin kilometre kare şehit kanları ile yoğrulmuştur. Pensilvanya'da ne işin var? Zannediyor ki Amerika ölene kadar beni koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen millete ihanet ettin, bunun bedelini ağır ödeyeceksin.

"Belediyelerde seçimleri inşallah kazanacağız"

Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü yahu. Başı açık olan da, örtlülü olan da bu ülkede el ele kol kola yürüdü be. Üniversitelerin kapısını kapattılar onlara, kapıları açtılar be. Her yerde eşit haklara sahip oldular. İnanç, eğitim, fikir özgürlüğüne sahip oldular. Bunlar dense yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Benim sizden isteğim de, şurada 13-14 ay kaldı marta. Çok çalışacağız. Belediyelerde seçimleri inşallah kazanacağız. Kasımda da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız? Tokat'a bak. Tokat dağları gibi muhteşem. Şu coşku bambaşka.

BİT ve KİT'lere kadro

Aynı güne iki kongre. Dün, Elazığ'daydık, sonra Bingöl'e geçtik. Oralarda da muhteşem kongreler yaptık. Sizlere selamları var. Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) de kadroları, nasıl çalışıyorsa oralar da aynı sistem olacak. Belediye İktisadi Teşebbüslerdekiler (BİT) de aynen. Biz aradan komisyoncuları kaldırdık.