Erdoğan afişleri toplatıldı

Diyarbakır'da Erdoğan'ın yakasındaki bayrak rozeti nedeniyle AKP'nin afişlerinin toplatılması kararı verildi. Polis afişleri henüz toplamaya başlamadan, partililer siyah bantlarla afişteki rozet bölümünü kapattı.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mart yerel seçimlerinde `Mutlaka istiyorum' dediği Diyarbakır'da billboardlara asılan seçim afişlerine toplatma kararı alındı. Başbakan Erdoğan'ın yakasında Türk Bayrağı rozetinin bulunduğu ve üzerinde ‘İşimiz hizmet, gücümüz millet. Herşey Türkiye için’ yazılı binlerce afiş Diyarbakır'ın değişik noktalarındaki billboardlara asıldı.



Merkez Yenişehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, bugün Erdoğan'ın fotoğrafında yakasında bulunan Türk bayraklı rozeti gerekçe göstererek, afişlerin toplatılması kararını verdi. Karar, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Siyasi Partiler Bürosu'na gönderilerek, afişlerin yerlerinden alınıp toplatılması istendi.



Yasa: Kesinlikle kullanılamaz



İlçe Seçim Kurulu, afişlerle ilgili verdiği derhal toplatılması kararında, Seçim Yasası'nın 58'inci maddesine göre, siyasi partilerin propaganda afişlerinde Türk Bayrağı ve dini motiflerin kesinlikle kullanılamayacağı hükmünü gerekçe olarak gösterdi.



Yenişehir İlçe Seçim Kurulu'nun Başbakan Erdoğan'ın afişlerinin toplatılmasına ilişkin kararı öğrenen AKP yöneticileri afişlerde Erdoğan'ın fotoğrafında yakadaki Türk bayrağını siyah bantla kapatmaya başladı.



Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin henüz afişleri toplatmaya başlamazken, bayrak bölümü siyah bantla kapatılan afişlerin toplanmayacağı, kapatılmayan afişler olursa onların toplanacağı belirtildi.



