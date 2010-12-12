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Politika

ERDOĞAN ADLİYE SARAYINDA İNCELEMELERDE BULUNDU SİİRT (A.A)

12 Aralık 2010 22:02

-ERDOĞAN ADLİYE SARAYINDA İNCELEMELERDE BULUNDU SİİRT (A.A) - 12.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılan adliye sarayında incelemelerde bulundu. Başbakan Erdoğan, inşası devam eden Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemede bulunmasının ardından Siirt Valiliği'ni ziyaret etti. Erdoğan, Vali Musa Çolak'tan ilin sorunları hakkında brifing aldı. Daha sonra, partisinin il başkanlığını ziyaret eden Erdoğan, İl Başkanı Bayram Kızılay ve partililerle görüştü.  Başbakan Erdoğan, AK Parti il teşkilatını ziyaretinin ardından da bugün açılışını gerçekleştirdiği adliye sarayına gelerek incelemelerde bulundu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakan Erdoğan'a adliye sarayı hakkında bilgi verdi. Başbakan Erdoğan'ın ziyaretlerine, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti.

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