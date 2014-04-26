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Erdoğan: Anayasa Mahkemesi'ni de dinliyorlar

Erdoğan: 10 Ağustos’ta cumhurbaşkanı seçimi olacak. Tabii partimizin bir adayı olacak. İsteriz ki birinci turda adayımız inşallah bu ülkenin cumhurbaşkanı olsun

26 Nisan 2014 20:10

Başbakan Tayyip Erdoğan Konya'da yaptığı konuşmada "10 Ağustos’ta cumhurbaşkanı seçimi olacak. Tabii partimizin bir adayı olacak. İsteriz ki birinci turda adayımız inşallah bu ülkenin Cumhurbaşkanı olsun" dedi. Erdoğan daha sonra Konya'nın Ereğli ilçesine geçti. Erdoğan burada da önemli açıklamalar yaptı ve, "İlk kez söylüyorum, Anayasa Mahkemesini de dinliyorlar" dedi.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“30 Mart’ta Konya Ereğli Ak olacak dediniz Ak oldu. İnşallah bir direnişin, Ak Belediyeciliğin Ereğli’ye geldiğini göreceğiz” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Bunlar beni dinliyor, cumhurbaşkanını dinliyor. Yeni bir şey daha söylüyorum. Anayasa Mahkemesini de dinliyorlar. Bunların işleri güçleri montaj. Kardeşlerim kimi dinlerse dinlesinler karşıların biz varız.  Bir kısım paralel yargı ile mücadelemizi devam ediyor edecek, emniyetteki paralel yapıyla mücadelemiz devam ediyor edecek. Temizleyeceğiz bunları. Ya yola gelecekler ya gidecekler.

Bu oyunlara gelmeyin. Biz kuluz. Ne Erdoğan, ne Cumhurbaşkanı biz günah yaparız günahkar kullarız, insanız.

 

'İlk turda adayımız seçilsin'

 

Bu kibirle, gururla olmaz! Kibri, gururu ayaklarını altına alan bir toplum olmaya mecburuz. Sizin hakkınızı, hukukunuzu, iradenizi, namusunuzu şerefimiz bilerek çalışmaya devam edeceğiz. 10 Ağustos’ta cumhurbaşkanı seçimi olacak. Tabii partimizin bir adayı olacak. Tabii isteriz ki birinci turda adayımız inşallah bu ülkenin Cumhurbaşkanı olsun!

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