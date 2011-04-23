-ERDOĞAN ADAY LİSTESİNE GİREMEYENLERLE BULUŞTU ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesinde yer alamayan AK Parti milletvekilleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen yemek öncesi, milletvekili aday listesinde yer alamayan bazı milletvekilleri gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, listeye giremeyenler için yemek düzenlenmesinin güzel bir davranış olduğunu belirterek, vekillerin Genel Kurul'da sabah saatlerine kadar çalıştığını söyledi. Her zaman siyasetin içinde olacağını kaydeden Tüzmen, ''Siyasetin içindesiniz her zaman, dışına çıkamazsınız. Elimden geldiği kadar katkı sağlamaya devam edeceğim. Bugüne kadar hizmet ettiğimiz alanlarda hep başarılı olduk. Çalışmaya devam edeceğim'' diye konuştu. Bakanlık yaptığı dönemde tuttuğu notlar bulunduğunu anlatan Tüzmen şöyle devam etti: ''O notlar içerisinde kaç tane kitap çıkar. Saddam'ın son döneminden itibaren Türkiye'de yapılanlarla ilgili hakikaten güzel tarihi belge hazırlama imkanı var. Elimden gelen gayreti göstereceğim. Yine yaptığımız işler bize yakışan işler olacak. Önümüzdeki hafta pilotlar günü. Orada bir uçuş gerçekleştiririz. Uçuşa daha fazla vakit ayıracağız, deniz zaten vazgeçilmezimiz, havaya da çıkacağız. Karada da hızlı gideceğiz. Bütün arkadaşlarımızın böyle etkinlikleri olması lazım. Boş durmamamız lazım, iki günümüzün aynı olmaması lazım dinimiz bize bunu öğretiyor.'' AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva da milletvekili adayı gösterilmemesine kırgın olmadığını belirterek, ''Olması gereken bir şey. Çünkü teşkilat nasıl ayakta kalacak, herkes tekrar tekrar gelecekse. Yeni insanların gelmesi lazım. Hep biz çalışacak değiliz biraz da başkası çalışsın'' dedi. Siyasetin uzun soluklu bir maraton ve mevsimleri olan bir uğraşı olduğunu belirten AK Parti Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa,siyasette vedanın olmayacağını söyledi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Murat Mercan da kendi şarkılarının 2002'de başladığını bildirerek, ''Bu şarkı burada bitmez diye boşuna söylemedik. Dava hepimizin davasıdır. Bu bir başlangıçtır. Burukluk, kırgınlık yok, önümüzdeki dönemde nasıl daha güzel işler yaparız ona bakıyoruz'' diye konuştu. AK Parti Genel Merkezi'ndeki yemeğe Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de katıldı. Yaklaşık bir saat süren ve basına kapalı gerçekleşen yemek sonunda Başbakan Erdoğan'ın milletvekillerini tek tek tokalaşarak uğurladığı öğrenildi.