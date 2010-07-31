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Politika

ERDOĞAN, ADANA'YA GİTTİ HATAY (A.A)

31 Temmuz 2010 19:43

-ERDOĞAN, ADANA'YA GİTTİ HATAY (A.A) - 31.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile 16.38'de Adana'ya gitti. Erdoğan'ı, Hatay Havaalanı'ndan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve diğer ilgililer uğurladı. Başbakan ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da Adana'ya hareket etti. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, Adana mitinginde halka hitap edecek,  Valiliği ziyaret edecek ve Birleşik Sağlık Kurulu Metropark Hastanesinin açılışını gerçekleştirecek.

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