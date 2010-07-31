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Politika

ERDOĞAN, ADANA'YA GELDİ ADANA (A.A)

31 Temmuz 2010 20:27

-ERDOĞAN, ADANA'YA GELDİ ADANA (A.A) - 31.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 17.10'da Adana'ya geldi. Erdoğan'ı, Adana Havaalanında, Vali İlhan Atış, Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez ve diğer ilgililer karşıladı. Başbakan Erdoğan'a gezisinde, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da eşlik ediyor. Adana mitinginde halka hitap edecek olan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, Valiliği ziyaret ederek, BSK Metropark Hastanesinin açılışını gerçekleştirecek.

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