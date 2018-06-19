Erdoğan, Adana Şehir Hastanesi'ni övdü: Hem de depreme dayanıklı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana mitinginde, kentte kurulan şehir hastanesinin görüntülerini izletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Başkanı olduğu dönemde hastanelere sağlam girenin bile hasta çıktığını savunan Cumhurbaşkanı, Adana Şehir Hastanesi'ni överken, "Hem de depreme dayanıklı" nitelendirmesinde bulundu.

Seçim çalışmalarına devam eden Erdoğan'ın Adana'da yaptğı konuşmanın öne çıkan bölümleri şöyle:

-Sizlere Yenikapı'dan 1 milyon 300 bin selam getirdim. Yarın Mardin ve Şanlıurfa'da olacağız"

-Yazın sıcağına, kışın soğuğuna aldırmadan miletimizi bağrımıza basıyoruz. Bu Adana'ya 6. gelişim. Bay Kemal'e Bay Muharrem'e sorun kaç defa gelmiş. Bizde aşk var, biz size sevdalıyız.

-Tüm sözleri Allah bize gerçekleştirmeyi nasip etti. Söz verdiğimiz gibi Adana'nın yatırımlarının takipçisi olduk, koştuk, koşturduk, yeri geldi uykumuzdan feragat ettik. 16 yılda Adana'ya 41 katrilyon yatırım yaptık. Bay Muharrem, Kemal ne diyecek? Ne yaptım diyecek? Bu işler ustalık işler. CHP'ye, Saadet'e gönül verenler sesleniyorum bak zerre kadar burada emeği olmayan, yalan konuşanlarla mı bu ülkede mesafe alacağız?

"Bay Kemal ne yaptı?"

-Adana'ya görenlerin hayran kalacağı bir millet bahçesini kazandırmış olacağız. Biz buyuz. Öyle laf ola beri gele yok. Şu güzelliğe bak. Adana bizi devamlı anacak. Biz de görevimizi yapıyoruz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yaşlılarımıza 4.5 katrilyon destek verdik. 15 yılda 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdik. 21'i hastane olmak üzere 52 sağlık tesisi yaptık. Bay Kemal ne yaptı?

"Bay Kemal, tavsiye ediyorum, sıkıntılı olduğunda derhal buraya"

-(Adana Şehir Hastanesi'nin görüntüleri izleniyor) Hem de depreme dayanıklı. Bay Kemal, tavsiye ediyorum, sıkıntılı olduğunda derhal buraya. Onlar hakikati asla teslim edemezler. Nasıl işleteceksiniz diye soruyorlar? O bayana sormak lazım, nasıl çıktın bu yola?

-Bizim ulaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bu millete can feda. Bunlara 5 tane koyun ver kaybeder gelirler. 11 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Muhalefet seçim meydanlarında buraları kapatmak bahsediyor. Ne gerek var? diyor. 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetini çok görüyorlar. Tetikçilik yaptıkdıkları medya organlarıyla karamalaya çalışıyorlar. 24 Haziran'da bunlara bir Osmanlı tokadı vurmaya var mısınız?

"Sokağa döktüler Kürt kardeşlerimizi, Kürdü Kürde öldürttüler"

-Diyorlar ki neden aday olmayacakmış? Yav adam tutuklu. Sokağa dökülün dedi, sokağa döktüler Kürt kardeşlerimizi, Kürdü Kürde öldürttüler. Bu hâlâ utanmadan sıkılmadan aday oluyor. Bu kadar bunlar fakir mi, aday fakiri mi? İşte her şey ortada...

-Bay Muhammed Niğde'ye geliyor, Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine bile uğrayamıyor. Kabri başında dua edemiyor, anlamaz zaten de. Ama aynı Bay Muharrem, Edirne'dekinin gönlünü hoş etmek için, her gün bir sağa bir sola dönüyor. Diyarbakır'a gidiyor, Afrin'i temizleyen kahramanlara dil uzatıyor. Bize akıl bveriyorlar, Bay Muharrem de, Bay Kemal de... Bay Muharrem, biz Afrin'e de, Kandil'e de, Sincar'a da, Cerablus'a da gireriz.