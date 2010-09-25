-ERDOĞAN ''AÇILIMI'' MEDYAYA ANLATIYOR İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''demokratik açılım'' çalışmaları kapsamında medya yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisindeki toplantı saat 10.00'da başladı. Başbakan Erdoğan, salonda konukların ellerini tek tek sıktı ve bir süre sohbet etti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve AK parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in de katıldığı toplantı, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı.