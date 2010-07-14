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Politika

ERDOĞAN ''AÇILIMI'' KADINLARA ANLATACAK ANKARA (A.A)

14 Temmuz 2010 19:39

-ERDOĞAN ''AÇILIMI'' KADINLARA ANLATACAK ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi çerçevesinde toplumun değişik kesimleriyle yaptığı toplantılarına devam ediyor. Erdoğan, 18 Temmuzda Türkiye genelindeki kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşecek buluşmanın AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan himayelerinde, AK Parti Halkla İlişkiler Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılacağını bildirdi. Kapusuz, şunları kaydetti: ''Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Açılım Süreci, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi için Türkiye genelindeki kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecektir. Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde 18 Temmuzda gerçekleşecek buluşmaya başkanı kadın olan ve kadınlarla ilgili çalışma yapan STK temsilcileri, akademisyenler, oda ve vakıf temsilcileri, gönüllü teşekküller, sendikalar ve ilgili kamu kuruluşları ile toplantı yapılacaktır.''

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