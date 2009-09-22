Erdoğan: Açılım oturumu açık olacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, ABD'ye seyahati konusundaki sözlerine ilişkin olarak, ''Biz, buraya demokratik açılım için gelmedik. Buraya hesap vermeye gelmişiz gibi davranıyor, bu çok ayıp'' dedi.

Başbakan Erdoğan, ''demokratik açılım'' konusunda TBMM'de yapılacak oturumun açık olacağını bildirdi.

Erdoğan, BM'deki etkinliklerin ardından New York'da 5. Avenue'da bir süre yürüdü. Daha sonra Rockefeller Center Cafe'de dinlenen Erdoğan, AA, NTV ve 24 Haber'in sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, ABD'ye yaptığı seyahate ilişkin ''demokratik açılım'' bağlamındaki eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, BM Genel Kurulu için bu ülkeye geldiklerini, Baykal'ın ''bunu saptırdığını'' söyledi.

''Biz, buraya demokratik açılım için gelmedik. Buraya hesap vermeye gelmişiz gibi davranıyor, bu çok ayıp'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

''Samimiyetle bir şeyi tespit etmemiz lazım. Demokratik açılımı burada müzakereye açmak, tartışmak değil buraya gelişimizin nedeni. Buraya BM'nin 64. Genel Kurulu için geldik. Ana muhalefetin lideri bunu farklı yerlere kanalize ediyor. 'ABD'deki durağa uğradı' gibi çirkin bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bu, bir defa Türkiye Cumhuriyeti devletine saygısızlıktır. Böyle bir saygısızlığı anlamakta ben zorlanıyorum. Bu Türkiye'ye zarar verir, fayda vermez. Böyle bir yakıştırmayı yapmak çok çirkin. Bir diğeri de ikinci derecede önemli olan G-20 zirvesi. Bu Pittsburgh'da olacak. G-20 zirvesinin gündemi herhalde demokratik açılım değil. Toplantının gündemi belli. O da dünyada baş gösteren küresel finans krizidir. Bunlar orada konuşulacak.''

Bu başlık altında yapılacak üçüncü zirve olduğunu anımsatan Erdoğan, bunu farklı yerlere çekmenin anlamsız olduğunu belirtti.

Temasları çerçevesinde ikili görüşmeler de yapacağını anlatan Başbakan Erdoğan, bu görüşmelerde ilişkilerin yanı sıra küresel sorunları da değerlendirme fırsatı bulacağını kaydetti. Erdoğan, ''Bu arada, demokratik açılımla ilgili olarak bize yöneltilen sorular olursa, bunların da cevabını veririz. Onları bilgilendirmek, bu noktada sordukları sorular konusunda aydınlatmak bizim için kaçınılacak bir husus değil'' diye konuştu.

Dün ABD'deki Musevi kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi anımsatan Erdoğan, onlara da bu mesajları verdiğini, yönetilen sorulara da cevapları olduğunu ifade etti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

''Herhalde onlarla da ben demokratik açılımı konuşmadım. Onların bizim dünyaya bakışımız noktasında özellikle bölgesel sorunlar üzerinde sordukları sorular oldu. O sorunlara yönelik düşüncelerimizi onlarla paylaştık. Onlara gerekli cevapları bu noktada verdim ama şunu da söyleyeyim eğer Sayın Baykal, benim demokratik açılımdan kastım şu onu biliyorsunuz, son zamanlarda dedim ki; Bizim demokratik açılımımızın hedefi tüm sorun alanlarını masaya yatırmaktır. Bu da sorun alanlarından bir tanesiyse, bunu da masaya yatırmış oluyoruz. Bu konudaki düşüncelerimizi ortaya koyuyoruz. Bunlardan çekinmemize de gerek yok. Bunları da açık açık konuşuruz. Dediğim gibi kendisi lütfeder de kabul buyururlarsa, ziyaret ettiğimizde bu konularla ilgili soruları varsa, sorularını sorarlar ben de açık yüreklilikle onlara cevap veririm. Ama 'Yok, hayır, ben, görüşmeye gerek görmüyorum' derse o zaman da biz parlamentoda ne var ne yoksa her şeyi çok açık net ortaya koyacağız. Ortada bizim bir çekincemiz yok.''

-''AÇIK OLACAK''-

Başbakan Erdoğan, konuyla ilgili Meclis'te yapılacak oturumun ''açık mı'' olacağı sorusuna da ''Tabii, tabii'' diye yanıt verdi. Erdoğan, Baykal'ın yaklaşımını doğru bulmadığını, her seferinde aynı şeyi yaptığını ifade ederek, ülkenin ekonomi sorunu, Alevi sorunu, Ermeni konusu gibi alanlardaki sorunlarını çözmek için adım attıklarını belirtti.

ABD'deki temasları süresince Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ile bir temasının olup olmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, bildiği kadarıyla Sarkisyan'ın gelmeyeceğini söyledi. Bu ülkenin yetkilileriyle burada bir temasın söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine de Erdoğan, netleşen bir temas olmadığını belirtti.

Ermenistan ile Türkiye arasında paraflanan protokol konusuyla ilgili soruya da Erdoğan, bunun Türkiye'yi bağlayan bir konu olmadığını ifade ederek, ''Bu süreci bekleyelim. Daha parlamentoya gelecek'' dedi.

Başbakan Erdoğan, bu yıl aralık ayında da Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek için çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de planlanan bir görüşmesinin bulunmadığını ancak talep gelmesi halinde görüşebileceğini bildirdi.