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 ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI; RAMİ KIŞLASINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA  Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca  kütüphane kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'nda çalışmalar sürüyor

27 Kasım 2018 13:27

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA 
Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca  kütüphane kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası\'nda çalışmalar sürüyor. Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta kütüphaneyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Tarihimizi incelediğimizde, ilmi açıdan geriye düşmemizle, siyasi ve askeri açıdan geriye düşmemizin birbirlerini takip ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. Şöyle bir 5-6 ay içerisinde bitmek üzere. Ama bir başkasını da İstanbul\'umuzda, tarihi Rami Kışlası\'nı restore ediyoruz ve orayı da İstanbul\'un en büyük kütüphanesi belki de Cumhurbaşkanlığımızdaki kütüphaneyi bile geçecek, zira 5-6 milyon cildi bulacak. Bunlar hepsi dijital ortamda da inşallah kayda alınacak\" şeklinde konuşmuştu.
Rami Kışlası, proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul\'un kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelkesi bekleniyor. Kışlanın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kütüphane de hizmete girmiş olacak.

Görüntü Dökümü:
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-Çalışmaların havadan son durumu


 

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