Erdoğan açıkla: Seni hangi odaklar milletvekili yaptı?

Bahçeli, partisinin Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda düzenlediği mitingde, Başbakan'a bir çağrıda bulundu: "İç ve dış odakların etkisiyle tek başına iktidar olduğu zaman sadece partinin genel başkanı konumunda olan Sayın Erdoğan, cezaevi ve sonrasında hangi güç, hangi partinin desteğiyle Siirt'ten milletvekili olduğunu bütün çıplaklığıyla anlatmalı.





Bahçeli, partisinin Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda düzenlediği mitingde, Başbakan Erdoğan'ın,

Mecliste muhalefet partisi milletvekiline "Otur konuşma, aldığın oy belli, size zaten millet teveccüh göstermedi, ne varsa bize geldi" diyerek hor görme, küçümseme, aşağılama gibi siyasetle bağdaşmayan üsluba kaydığını, şimdi de aynı üslubu meydanlarda sürdürdüğünü savundu.



Başbakan Erdoğan'ın "CHP ve MHP'ye haksız yere saldırdığını" iddia eden Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:



"Milletin verdiği yüzde 46.6 oyu, milletin tüm iradesi olarak kabul edip, bu oyların dışında kalan oyları ve o oyların partilere dağılımını yok farz etmesi, kendisini büyük bir yanlışa düşürmüştür. Şimdi açıkça söylüyorum, 'Bu MHP 5 yıllığına iktidara geldi, ama 3.5 yıl sonra kaçıp gitti' diyor, ne derece doğrudur onu milletim biliyor. MHP'nin 3 koalisyon partisinin içinde olarak kurduğu 57. Hükümet sırasında, MHP'nin varlığından, verilen vaatlerin ötesinde şahsi çıkarları gözetilen iç ve dış odaklarda rahatsızlık başlatmıştır. Bu rahatsızlık, Hükümetin yok olmasına, bozulmasına kadar yönlendirilmek istenmiştir. İç ve dış odaklar, MHP'siz bir iktidar arzularını sonradan çok açık şekilde ortaya koymuştur. Bu durum karşısında milliyetçi olan bir siyasi parti, milli duruşu sergilemelidir. İç ve dış odakların oyununa gelerek iktidardan uzaklaşmak yerine, milletine başvurarak, milletin idaresiyle iktidarı terk etmiştir. Kötü mü yapmışız? Ne iç ne dış odaklara ne sermayeye ne medyaya, milletime güveniyorum."



“Bir elmanın iki yarısı gibi”



AKP ile Saadet Partisi'nin bir elmanın iki yarısı gibi olduğunu iddia eden MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:



"Fazilet Partisi kapatılmış, bir elmanın iki yarısı gibi, milli görüş çizgisinde olanlar, geleneksel yapıda uzun yıllar mücadele veren şahsiyetler Saadet Partisi'nde kalmış, değişimci, bilmem neci diyenler AKP'yi kurmuşlar. Yani ne yapmışlar? Milli görüş gömleğini çıkarmışlar, milli görüş çizgisinden sapma yapmışlar."



Hangi güç olduğunu açıkla



Başbakan Erdoğan'ın okuduğu 4 mısra şiirden dolayı cezaevinde 3 ay yattığını ve "kahraman" ilan edildiğini ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:



"İç ve dış odakların etkisiyle tek başına iktidar olduğu zaman sadece partinin genel başkanı konumunda olan Sayın Erdoğan, cezaevi ve sonrasında hangi güç, hangi partinin desteğiyle Siirt'ten milletvekili olduğunu bütün çıplaklığıyla gel bir de bu meydanda anlat. Partinin adını AK yaptın, ama gelişindeki karanlığı bir türlü anlatmayarak, MHP'yi karalıyorsun.



Bir de kalkıp diyorlar ki 'MHP 3.5 yılda ne yaptı?' Şimdi söylüyorum, 3.5 yıl içinde çağın felaketi olarak nitelendirilen depremin tüm acılarını saran bir hükümet olmuştur ve o hükümetin içinde de büyük sorumluluk MHP'li bakanlara düşmüştür. Yüz akıyla bu görev yerine getirilmiş, yaralar sarılmaya başlanmış, insanlarımıza tekrar huzur ve mutluluk kazandırma gayreti gösterilmiştir."



Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:



"İktidar döneminde başkaları tarafından kurulmuş, ama sömürülerek kendi şirketlerinin kredi ihtiyaçlarını besleyen bankaların hepsi gözden geçirilmiş, hiç birisine acımadan, hiçbirisini yandaş kabul etmeden, çürük olanlar ayıklanmış, kalanlara da yol verilmiştir. Banka sektörü reform edilmiş ve bankacılık sektörü sağlam temellere oturtulmuştur. Eğer bugün dünya finans krizi yaşanırken Türkiye'yi hemen tesiri altına almamışsa, 57. Hükümet döneminde bankacılık sektöründe gerçekleştirilen reformlar sayesinde olmuştur. Bunu niye inkar ediyorsun Sayın Başbakan. Bunu çok iyi biliyorsun, ama iftira ve yalan siyaseti özün olmuş senin. Merkez Bankası özerk hale getirilmiş, şimdi krizin tesiriyle işten çıkan insanlara karşı işsizlik primi olarak ödenen imkanlar 57. Hükümetin işsizlik sigortasını çıkarmasıyla, uygulamaya koymasıyla mümkün olmuştur. Bugün kullandığın bütün politikalar 57. Hükümet döneminin, yani MHP'nin bu ülkeye bıraktığı eserlerle meydana gelmektedir."

