-ERDOĞAN ABD'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Başbakan Recep Tayip Erdoğan, ''Biz 12 Eylülde ortaya çıkan sonucun Türkiye haritasını farklı renklere boyadığına, farklı kutuplara savurduğuna asla inanmıyoruz. İleri demokrasilerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinde Türkiye'dekine benzer bir tablo, benzer bir harita oluşmasına rağmen hiç kimse çıkıp da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölündüğünü, karpuz gibi ikiye ayrıldığını, kutuplaştığını ifade etmiyor''dedi. Erdoğan, ''demokratik açılım'' çalışmaları kapsamında, medya yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki toplantıda konuşan Erdoğan, 12 Eylüldeki halk oylamasıyla yürürlüğe giren Anayasa değişikliğinin hazırlık aşamalarında bu değişikliğin Türkiye için bir milat olacağını, Türkiye'de yeni bir dönemin, yeni bir sürecin başlayacağını ifade ettiklerini söyledi. Erdoğan, 26 maddeden oluşan bu değişikliğin 1982 Anayasası üzerindeki gölgeleri tam olarak ortadan kaldırmadığını, Anayasa üzerindeki tartışmaları sona erdirmediğini dile getirerek, ''Ancak sizler de takdir edersiniz ki bu 26 maddelik değişiklik, 1982'den bu yana yapılan değişikler içinde çok müstesna bir yere sahiptir. İlk kez Anayasa'nın ruhuna, özüne dokunuluyor. İlk kez darbe zihniyeti ve vesayetçi anlayış bu kapsamda bir değişikliğe maruz kalıyor. Başta Anayasa Mahkemesinin ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının değişmesi, geçici 15. maddenin kaldırılması, yargıya ilişkin birtakım düzenlemeler olmak üzere bu 26 maddelik değişiklikle Türkiye çok farklı bir döneme adımlarını atıyor'' diye konuştu. Sivil siyasetin, demokratik değişimin, vesayetçi anlayış ve statüko karşısında elde ettiği bu zaferin, bu başarının, Türkiye'de çok önemli bir zihniyet dönüşümünün gerçekleşmeye başladığına işaret ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: ''Dün de ifade ettim, biz 12 Eylülde ortaya çıkan sonucun Türkiye haritasını farklı renklere boyadığına, farklı kutuplara savurduğuna asla inanmıyoruz. Tam tersine ortaya çıkan tablo Türkiye'nin demokratikleşme yolunda çok önemli bir mesafe kaydettiğini, demokrasiyi içselleştirdiğini, her sorunu demokrasi içinde çözme kültürünü artık kazandığını gösteriyor. İleri demokrasilerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinde Türkiye'dekine benzer bir tablo, benzer bir harita oluşmasına rağmen hiç kimse çıkıp da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölündüğünü, karpuz gibi ikiye ayrıldığını, kutuplaştığını ifade etmiyor. Neticeyi çok küçük oy yüzdeleri belirlediği halde kimse kazanan iradeyi küçümsemiyor. Meşruiyetini, temsil kabiliyetini sorgulamıyor.''