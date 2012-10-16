Erdoğan, ABD'nin PKK ile mücadele önerisine ne cevap verdi?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ricciardone’nin "Türkiye’ye, Bin Ladin’i yakalamak için uyguladıkları yöntemi de içeren yeni bir öneri getirdik" sözleri için “Birisi evde, öbürü dağın mağaralarında" dedi.

Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerin ailelerinden tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine, yapılan yeni düzenlemenin oradaki şehitleri de kapsadığını ifade etti. Başbakan Erdoğan, şehit ailelerinin bu konuda endişelenmemesi gerektiğini vurgularken, "Afyondaki şehitlerimizle ilgili olarak bu açıklamanın içeriğini tam bilemiyorum ve bu içeriğe pek katılmıyorum. Genelkurmay başkanımdan bunu dinlemem lazım. bizim çıkarmış olduğumuz yasa, bu şehitlerimizi de kapsayan bir yasadır. Bırakın oradaki görevi esnasında böyle bir durumla karşı karşıya kalmayı, yolda bir kazada şehit olsa dahi bu kapsama giriyor. Biz bunu görüşür gereğini yaparız, kimsenin endişesi olmasın. Bütün şehit aileleri müsterih olsun" şeklinde konuştu.

ABD'nin önerisine cevap

Erdoğan, ABD büyükelçisinin anlık istihbarat paylaşımı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirirken, anlık istihbarat paylaşımının George W. Bush döneminden beri yapıldığını hatırlatırken, Bin Ladin'in öldürülmesiyle, terör örgütüyle mücadelenin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Ben de açıklama metnini aldım. Bu açıklamadan hareketle bizim sayın Bush döneminde bölücü terör örgütüne yönelik istihbarat paylaşımında, anlık paylaşıma geçiş kararımız var. Öyle istihbarat süreci olurdu ki 1 ay sürerdi. O günden bugüne anlık istihbaratı daha da ileri taşıma gayreti içerisine girildi. Kendilerinin Bin Ladin'le ilgili çalışması kendi şartları içerisinde değerlendirilir. Bizim terörle mücadelemizde kendi şartları içerisinde değerlendirilir.

‘Üçlü mekanizma için adımlar var’

“Birisi evde, öbürü dağın mağaralarında. Dağlarda çok sayıda mağaralar var. Bu mağaralar biliyorsunuz 100-150 metre oluyor. Bu mağaraların olduğu yerleri ancak gördüğünüzde, dersiniz ki buranın şartlarıyla Bin Ladin’in bulunduğu aynı değil. Bin Ladin’in yeri, tüm resimleri video görüntüleri ortaya çıktığında bir ev, yani şartları farklı. Bizler her attığımız adımı ulusal hukuka göre atarız, burada hiçbir endişe söz konusu değil.”

Üçlü mekanizmayla ilgili attığımız adımlar var. Bu konuda bizim de ilgili birimlerimiz çalışma yapıyorlar. Müşterek çalışma yapabileceğimiz ülkelerlede bilgi paylaşımını sürekli devam ettiriyorlar."

‘Muhalefetle görüşmeleri yaptıktan sonra kararımızı vereceğiz’

Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün erken yerel seçim tasarısını Meclis'e geri göndermesiyle ilgili soruya, bununla ilgili açıklamayı yarın yapacaklarını söyledi. Konuyu bu akşam yada yarın sabah müzakere edeceklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, "Değerlendirdikten sonra yarın en geç bununla ilgili düşüncemizi açıklarız. İkinci bir tur muhalefetle görüşme yapmamız mı grekiyor, yoksa referanduma gitmenin yolu mu aranır bunu bu görüşmeden sonra açıklarsak daha isabetli olur. Arkadaşlarımız muhalefetle görüşmeleri yaptıktan sonra kararımızı vereceğiz"

Ahmedinejad'la görüşme

Başbakan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile Suriye ağırlıklı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederken, Suudi Arabistan'ın İran'ın bulunduğu bir oluşumda yer almak istemdiğini hatırlatarak, Ahmedinejad'a üçlü bir sistem önerdiklerini söyledi.