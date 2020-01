Ricciardone: PKK ile mücadele için Türkiye'ye yeni bir öneride bulunduk

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, PKK ile mücadelede işbirliği konusunda Türkiye’ye, Bin Ladin’i yakalamak için uyguladıkları yöntemi de içeren yeni bir öneri getirdiklerini söyledi.

Francis Ricciardone, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle biraraya geldi. Ricciardone, "Türkiye Suriye arasında savaş ihtimali görmüyoruz. Sizi desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Dost ülkelerle istihbarat paylaşıyoruz" dedi. ABD'li Büyükelçi Ricciardone, BM'nin Suriye konusundaki beceriksizliğinin de kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Türkiye'ye, PKK'yla mücadelede işbirliği konusunda yeni bir öneri getirdiklerini anlatan Ricciardone, bu konuda ABD'nin Usame Bin Ladin'i yakalamak için uyguladığı karmaşık askeri operasyonu örnek gösterdi. Bu operasyonun TTP (Tactics Technics Procedures-Taktik Teknik Usuller) adını taşıdığını kaydeden ABD Büyükelçisi, ileri, tek kolluk ve özel kuvvetlerin ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir operasyon olduğuna dikkat çekti. Ricciardone, "Bunu Türkiye'yle de paylaşmak istiyoruz. Bunu Türkiye'ye önerdik" dedi.

Bu sözleri, "ABD, Bin Ladin'i yakaladı. Neden mesela Murat Karayılan'ın yakalanması için Türkiye'ye yardım etmiyor" sorusu üzerine söyleyen Ricciardone, Türkiye'ye yaptıkları yeni işbirliği yöntemi konusunda daha fazla ayrıntı vermeyi ise reddetti. ABD Büyükelçisi, "Düşmanlarımızın bizim kapasitemizi öğrenmesini istemeyiz" dedi.

ABD Büyükelçisi, Türkiye'nin bu teklife nasıl yanıt verdiği konusunda ise, sessizliğini korudu. Sadece ,"Türkiye, işbirliği örgütünün ne kadarını açıklayacağına kendisi karar verir" demekle yetindi.

'Esad tuzak kurmuş olabilir, Türkiye oyuna gelmedi'

ABD Büyükelçisi, Türkiye'nin düşürülen uçağı ve Urfa-Akçakale'ye düşen bombaların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir "tuzağı olabileceğini" söyledi. Ricciardone, "Esad rejimi tuzak kurmuş olabilir Ancak Türkiye bu oyuna gelmedi" dedi. Esad rejimini "kriminal bir rejim" olarak nitelendiren ABD Büyükelçisi, "Türkiye'nin düşmanı, bizim de düşmanımızdır" diye konuştu.

'Türkiye'nin politikası uzak görüşlü, akıllı'

Türkiye'nin Suriye konusundaki politikasını "uzak görüşlü, cömert ve akıllı" olarak nitelendiren Ricciardone, "ülkelerimiz birlikle çalışıyor. Geçiş sürecinin ne zaman sona ereceğini tahmin edebiliyoruz. Beraber çalışarak, geçiş sürecisini öne almaya ve pozitif olmasına çalışıyoruz" dedi.

'Savaş ihtimali görmüyorum'

Suriye'de bir "savaş ihtimali görmediğini" de söyleyen Ricciardone, "Ancak bu, ABD'nin rehavet içinde olacağı anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Rus uçağı istihbaratını ABD mi verdi?

ABD büyükelçisi bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine, "dostlarımızla istihbarlarımızı paylaşıyoruz" demekle yetindi. "Müttefikler böyle davranır" diyen Ricciardone, "Rus uçağı istihbaratı konusundaki söylentilerle ilgili konuşmayacağım. Ancak şunu söyleyebilirim; dost ülkeler istihbaratlarını paylaşırlar" dedi.

'Müslüman Kardeşler'den endişeliyiz'

ABD Büyükelçisi'nin en önemli açıklamalarından biri de, Suriye'de muhalefet saflarında gücünü arttıran Müslüman Kardeşler örgütü konusunda oldu. ABD Büyükelçisi, "Müslüman Kardeşler benzeri örgütlerin Suriye'deki yapılanmalarından elbette endişe duyuyoruz" diye konuştu.

‘Obama ihtiyatlı davranıyor’

Türkiye'nin Suriye konusunda yalnız bırakıldığı iddialarına karşılık ise Büyükelçi Ricciardone, "BAşkan Obama Suriye konusunda tuturlı ve ihtiyatlı bir politika izliyor. Seçim sonuçları ne olursa olsun, bu bakış açısının değişeceğine inanmıyorum" dedi.

Tampon bölge kararı yok

Suriye'de mültecilerin karşılanması için sınırda tampon bölge kurulması konusunda bir karar bulunmadığının altını çizen Büyükelçi, "Ben Beşar Esad olsam, her sabah kalktığımda uluslararası toplumun baskısı ne olacak diye düşünüp, endişe ederdim" diye konuştu. Türkiye'nin mecbur kalıp, fiili olarak tampon bölge oluşturması olasılığının hatırlatılması konusunda ise ABD Büyükelçisi, "Türkiye ile yakın temas içindeyiz. Askeri kuvvetlerimiz temas içinde. ASkeri uzmanlar arasınad bu hafta da görüşme var. Her türlü olasılığı görüşüyoruz. Bu konuda karar alınmadı ama gerekli hale gelirse, Türkiye ve müttefiklerinin gücüyle her türl olasılık değerlendirilir" dedi.

'ABD'de kimse genç insanların silahla Suriye'ye girmesini istemiyor'

ABD Büyükelçisi, "hiçbirimiz genç insanlarımızın silahla Suriye'ye girmesini istemiyoruz. Beşar Esad çatışmaları mezhep çatışmasına çevirmeye çalışıyor. Kardeşler arası bir savaşa girmek istemiyoruz" dedi.