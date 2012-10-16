Ricciardone: PKK ile mücadele için Türkiye'ye yeni bir öneride bulunduk

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, PKK ile mücadelede işbirliği konusunda Türkiye’ye, Bin Ladin’i yakalamak için uyguladıkları yöntemi de içeren yeni bir öneri getirdiklerini söyledi.

Francis Ricciardone, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle biraraya geldi. Ricciardone, "Türkiye Suriye arasında savaş ihtimali görmüyoruz. Sizi desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Dost ülkelerle istihbarat paylaşıyoruz" dedi. ABD'li Büyükelçi Ricciardone, BM'nin Suriye konusundaki beceriksizliğinin de kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

'PKK ile mücadele için yeni bir öneride bulunduk'

Türkiye'ye, PKK'yla mücadelede işbirliği konusunda yeni bir öneri getirdiklerini anlatan Ricciardone, bu konuda ABD'nin Usame Bin Ladin'i yakalamak için uyguladığı karmaşık askeri operasyonu örnek gösterdi. Bu operasyonun TTP (Tactics Technics Procedures-Taktik Teknik Usuller) adını taşıdığını kaydeden ABD Büyükelçisi, ileri, tek kolluk ve özel kuvvetlerin ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir operasyon olduğuna dikkat çekti. Ricciardone, "Bunu Türkiye'yle de paylaşmak istiyoruz. Bunu Türkiye'ye önerdik" dedi.

Bu sözleri, "ABD, Bin Ladin'i yakaladı. Neden mesela Murat Karayılan'ın yakalanması için Türkiye'ye yardım etmiyor" sorusu üzerine söyleyen Ricciardone, Türkiye'ye yaptıkları yeni işbirliği yöntemi konusunda daha fazla ayrıntı vermeyi ise reddetti. ABD Büyükelçisi, "Düşmanlarımızın bizim kapasitemizi öğrenmesini istemeyiz" dedi.

ABD Büyükelçisi, Türkiye'nin bu teklife nasıl yanıt verdiği konusunda ise, sessizliğini korudu. Sadece ,"Türkiye, işbirliği örgütünün ne kadarını açıklayacağına kendisi karar verir" demekle yetindi.