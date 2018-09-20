Erdoğan'ın ABD'li iş insanlarıyla yaptığı bir toplantıda yaptığı değerlendirmelerde, "ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Gerekli adımları atacağız" dediği belirtildi.

Erdoğan görüşmede üst düzey yöneticilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Firmalara, 'yatırımlarınızı devam ettirin, yatırım yapmaktan çekinmeyin mesajı' en üst seviyeden verilmesi amaçlandı.

Reuters haber ajansı toplantı devam ederken içeriden bazı bilgileri haber olarak geçti. Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek. Türkiye uzun vadede büyüme performansını koruyacaktır. Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilir. ABD'ye karşı alınan önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat ediliyor. Türkiye değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecek. Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum" dedi.