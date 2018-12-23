Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

İSTANBUL (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında Twitter\'dan paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan\'ın açıklaması şöyle:

Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye\'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

