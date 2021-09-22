Erdoğan: ABD Afganistan'da 20 yıldır neden var, önce bunun cevabını kendisine vermeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek" dedi.

Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.

Tamamı pazar günü yayınlanacak mülakatta Erdoğan, Afgan göçmenlerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusuna, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hâlâ Afgan mültecileri almaya gücü yetmez" yanıtını verdi.

ABD'nin Afgan göçmenler konusunda daha fazlasını yapmasının gerektiğini belirten Erdoğan, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek" dedi.