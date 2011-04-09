'Erdoğan. AB yüzünden İsrail’i cezalandırıyor'

T24 - İngiliz gazetesi The Guardian’ın yayımladığı 12 Kasım 2009 tarihli belgede, İsrail’in yakın dönemde karşılaşacağı muhtemel sorunlar sıralanıyor.



Belgede İsraillilerin, Türkiye’nin AB yüzünden kendilerini cezalandırdığı yönündeki düşüncesi şöyle anlatılıyor: “İsrailliler, Türk dış politikasının yönelimi konusunda son derece endişeli ve Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun, AB’nin Türkiye’yi reddetmesi yüzünden İsrail’i cezalandırdığını düşünüyor. İsraillilere göre, AB’nin reddi nedeniyle Türkiye, Suriye ve İran’la alternatif bir stratejik ortaklığa itiliyor.”





‘Erdoğan’ın İran’a desteği kriz habercisi’



The Guardian’ın yayımladığı belgede İran-Türkiye konusunda da şu yorumlar yer alıyor: “İsrail’in Türkiye’yle uzun zamandır devam eden stratejik ilişkisindeki keskin düşüş, tabloya yeni bir istikrarsızlık unsuru ekliyor. İsrail’le ABD’nin sağlam güvenlik ilişkisi hem İsrailli yetkilileri hem de halkı rahatlatsa da, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad’a verdiği sözlü destek ve İran’ın nükleer programının yol açtığı tehdidi önemsiz bulması burada bir krizin yaklaştığına dair hissiyatı besliyor.”





‘Ak Parti Hamas’la arasında tarihsel bağ görüyor’



WikiLeaks üzerinden sızan İsrail belgelerinde, Amerikalı yetkililer İsrail Gizli Servisi MOSSAD’ın ve İsrailli Albay Şimon Arad’ın, Ak Parti ve Hamas’a dair görüşleri de şu şekilde özetlenmiş: “MOSSAD’a göre, Ak Parti, Hamas ile kendisinin Türkiye’deki laik yapıyla mücadelesindeki ilk günleri arasında tarihsel benzerlikler olduğunu düşünüyor. Ak Parti, Hamas’a, tıpkı kendisi gibi daha ılımlı ve ana akım bir hale gelme konusunda yardım edebileceğini düşünüyor.”