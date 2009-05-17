Erdoğan: AB güvenilirliğini kaybediyor

Başbakan Tayyip Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusundaki tavrını eleştirmeyi sürdürdü. Erdoğan, "Bazı Avrupalı dostlarımız hala bizleri anlamamakta direniyor. Türkiye'ye karşı maalesef Türkiye içerisinden veya Türkiye üzerinden siyaset yapmak suretiyle, kendi ülkesindeki halka mesaj vermeye çalışıyor. Bu çirkin, dürüst değil" dedi.





AKP Bursa İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, hukuku ve demokrasiyi kendilerine yegane kriter olarak belirlediklerini söyledi. Erdoğan, "Bizden öncekilerin yaptığı gibi hukuksuzluğa göz yummadık, demokrasiye yönelik tehditler karşısında başımızı eğmedik. Elimizi taşın altına

koyduk" diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, Türkiye-AB ilişkileri hakkında da şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak AB katılım sürecinde üzerine düşeni hakkıyla yerine getiriyoruz. Ancak, bazı Avrupalı dostlarımız, hala bizleri anlamamakta direniyor. Türkiye'ye karşı, maalesef Türkiye içerisinden siyaset yapmak veya Türkiye üzerinden siyaset yapmak suretiyle kendi ülkesindeki halka mesaj vermeye çalışıyor.



Bu çirkin, dürüst değil. Bu dürüst bir politikacıya yakışır bir şey değil. İşte Fransa'ya bakıyorsunuz. Avrupa Parlamentosu seçimleri var ve bu seçimlere yönelik halkına Türkiye üzerinden mesajı veriyor.

Almanya'da da aynı durum var. 700 bin Türk var ve bu Türklere karşı yine Türkiye üzerinden orada da mesaj veriyor. Bunlar çirkin, dürüst davranış değil. Orada yaptıkları bu hareketler bizimle bir arada oldukları zaman yaptıkları hareketlerle uyumlu değil. Bize farklı, orada farklı, bu ikircikli siyaset anlayışı tutmaz.



Türkiye'ye yeni yeni engeller çıkarmanın gayreti içine girmek, dürüstlükle bağdaşmaz. 1959'dan

bu yana yaşanmayan, AB müktesebatı içinde olmayan şeyleri şimdi önümüze koymaya başladılar. Dün bu yoktu. Şimdi niye var? Güvenilirliğini yitiriyor.



AB üyesi ülkelerin hepsi böyle değil. Polonya, İspanya, İngiltere, İtalya böyle değil. Fakat olsun, biz sabırlıyız."